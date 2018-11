Családi ház égett Tardon

A település főutcáján álló épület szombaton hajnalban gyulladt ki, s a tetőszerkezete nagyrészt leégett, a lángokat a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók fojtották el. Senki sem sérült meg a tűzeset során, de ez a szerencsének köszönhető.

– Zajra, ropogásra ébredtem fél hat körül, ennek köszönhetően vettük észre, hogy ég a lakás. A ház hátsó felében lakunk, a szoba ablakán jutottunk ki az udvarra – idézte föl Pelyhe Károly, aki feleségével él az ingatlanban. Neje elmondta, azt hitték a zajra, betörő jár náluk, s amikor férje kinyitotta a konyha folyosóra nyíló műanyag ajtaját, ami addig vákuumot csinált, betódult a füst. Utána menekültek ki a házból.

Mint mondták, épp most végeztek felújításokat, új előtető készült, festettek, takarítottak a lakásban. Most minden csupa füst, korom. A helyiség, ahol a tűz keletkezett, középen van, kamraként szolgált, ott volt a hűtő, fagyasztó, valamint szerszámok is. A tető teljesen megsemmisült a helyiség fölött. A házaspárnak, akiknek volt biztosítása a házra, most egy ideig családjuk segít a lakhatásban, remélik, sikerül helyreállítani, lakhatóvá tenni otthonukat. Az elmúlt napokban két közeli településen, Sályban és Mezőkövesden is volt lakástűz.

ÉM-TB

