Családbarátabb lesz a megyei kórház

Összesen háromszázhatvanmillió forintból fejlesztheti szülészeti fekvőbeteg-szakellátását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. A kormányzat Családbarát szülészet pályázatán elnyert forrásból korszerűsítik a megyei kórház és a Semmelweis-tagkórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályát, de a fejlesztések érintik a Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) egyes részeit is.

A sikeres pályázatról pénteken sajtótájékoztatón számolt be az egészségügyi intézmény vezetése. Dr. Révész János főigazgató úgy fogalmazott, fontos számukra, hogy a szülészetek minél magasabb színvonalon lássák el az oda érkezőket.

– A szülészet minden kórház esetében egy „kirakatosztály”, hiszen itt gyakorlatilag mindenki megfordul. Rendkívül fontos, hogy osztályaink jó szakmai színvonalat képviseljenek, illetve infrastruktúrát tekintve is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegek ellátásához. Éppen ezért öröm, hogy a sikeres pályázatnak köszönhetően a szülészeti ellátás még a korábbiakhoz képest is sokkal anya-, baba- és családbarátabbá válik majd – hangsúlyozta a főigazgató.

A család szerepe

„Nem mintha eddig nem lett volna az, hiszen a megyei és a Semmelweis szülészeti osztálya is elnyerte már a bababarát címet. Kórházunkban a család „intézménye” mindig is prioritást élvezett – ezt már dr. Nagy Gábor orvosigazgató tette hozzá. „Éppen ezért fontos számunkra ez a fejlesztés, hiszen annak köszönhetően mindez a külsőségekben is megmutatkozik majd. A rendelkezésre álló forrásból 196 millió forintot eszközbeszerzésre, 163 milliót pedig infrastruktúra-fejlesztésre fordíthatunk. A jövő év közepére így korszerűbb, de egyszersmind otthonosabb, meghittebb, intimebb környezetben több egyágyas szülőszobával állunk majd rendelkezésre.”

– A család átível mindenek felett, véd minket a bajtól, rossztól minden időben. Bízom benne, hogy ezekkel a fejlesztésekkel mi is kellőképp hangsúlyos szerepet tudunk neki adni az osztályainkon – tette hozzá.

Támogatják a kórházat

A sajtótájékoztató részeként adták át a Remény Karácsony Alapítvány képviselői azt a neurofeedback-gépet is, melyet a szervezet által tavaly megrendezett jótékony célú Remény futás nevezési, támogatói díjainak segítségével vásároltak meg a kórháznak. A GYEK kis betegeinek gyógyulását segítő berendezést dr. Szinay Attila, az Agrárminisztérium jogi és közigazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára jelenlétében – aki családjával maga is futott a sportrendezvényen – vette át az intézményvezetés.

