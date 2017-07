Családbarát panzió is épül Miskolcon

Számtalan újdonságról tudott beszámolni pénteken Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. Így például szólt arról, hogy hamarosan elindul a közbeszerzése annak a családbarát wellnesspanziónak, amely a Baráthegyen valósulhat meg.

A fogyatékos emberek fontos tartalékot jelentenek a munkaerőpiacon.” Jakubinyi László

Pihenhet a szülő

A pályázati támogatottságú projektben az épület kivitelezési költsége 140 millió forint, de a komplett program a képzésekkel és járulékos költségekkel együtt 240 millió. A rendezvényteremmel és wellnessrészleggel ellátott panzió speciális szolgáltatása lesz, hogy a gyermekes családok – legyen szó ép, vagy fogyatékos gyerekekről – valóban pihenhetnek. Az alapítvány ugyanis vállalja majd, hogy a gyerekeket napközben lefoglalja a majorság programjaival, ezalatt pedig a szülő nyugodtan wellnessezhet. A panzió 2019 januárjáig biztosan elkészül és egyben 36 új munkahelyet teremt.

De az alapítvány most is hirdet 17 álláshelyet, különböző pozícióba, amelyre várják a fogyatékkal élők jelentkezését, ha kell, mindenben, így a szükséges papírok beszerzésében is segítenek. Jakubinyi László kiemelte, hogy biztosítják a minimálbér összegét, akinek szakmája van, annak a szakmunkás minimálbérét.

De nem csak ilyen módon vesz részt a fogyatékkal élők, vagy sajátos nevelési igényű fiatalok foglalkoztatásában az alapítvány. Karrier M nevű projektjük egy kísérleti program, ám a minisztérium visszajelzése alapján módszertan válik belőle. Ennek a lényege, hogy a fiatalokat felkészítik a munkavállalás nehézségeire, az ehhez szükséges kompetenciákra, illetve iskoláknak is megtanítják ennek a módszertanát.

Szintén fontos programja az alapítványnak a Konyhatitkok elnevezésű pályázati projekt, vagyis a Para-gasztro Mozgalom, amelyet az ország hét olyan szervezete alapított, amelyek a gasztronómiai, kulináris ágazatban érdekeltek, alkalmazottjaik nagyobb része pedig speciális szükségletű személy.

– Meglátogattuk egymást, tanultunk egymástól, rengeteg gyakorlati tapasztalatot cseréltünk, adtunk át egymásnak a legapróbb dolgokig. Egy étterembe, mint amilyen az általunk üzemeltetett Batyu-Téka, nem fognak csak azért betérni az emberek, mert fogyatékos, vagy megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak itt. Magasra kell tenni a minőségi mércét, mert a görbe bögrét karácsonykor ugyan megveszik, de a mindennapokban ugyanazt, vagy jobb minőséget kell hoznunk, mint más – magyarázza Jakubinyi László.

Az összegyűlt tapasztalatokat most más szervezeteknek adják át, akik szintén „para-gasztronómiával” szeretnének foglalkozni. Az elnök szerint a fogyatékos emberek fontos tartalékot jelentenek a munkaerőpiacon, több százezer ember, aki dolgozni szeretne. A gasztronómiai ágazatban pedig jól megállják a helyüket, így ez egy jó út lehet számukra. A projektben részt vevő hét szervezet 104 alkalmazottjából 79 speciális szükségletű, a 69 millió forintos állami támogatás mellé pedig 133 milliót termeltek tavaly.

