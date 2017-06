Csaknem három évtized után újult meg a kollégium

A Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium tagintézményeként működő kollégium 27 évvel ezelőtt jött létre, és azóta semmilyen felújítást, korszerűsítést nem végeztek az épületben. Egyrészt nem volt forrás rá, másrészt az elmúlt évtizedekben gyakori fenntartóváltáson ment keresztül az intézmény. Változást 2013 hozott, amikor állami tulajdonba került az ingatlan.

A Miskolci Tankerületi Központ, felismerve a felújítás szükségességét, 2016-ban pályázott, és több mint 207 millió forintot nyert a kollégium épületenergetikai fejlesztésére. Mindezt László István, a Miskolci Tankerületi Központ tankerületi igazgatója mondta el a csütörtöki átadáson.

„Az épület rossz állapotban volt, energetikailag is, és esztétikai szempontból sem illeszkedett a városképbe” – indokolta a felújítás sürgősségét a tankerületi vezető. Beszélt arról is, hogy a munkálatokat kora tavasszal kezdték, és ez alatt csak a kollégium legfelső emeletéről költöztették ki a diákokat. Éppen ezért – az épületben maradt tanulók biztonsága érdekében – szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be.

– A pályázat tartalma az épület belső felújítására nem terjedt ki, ezért a tankerület saját költségvetésének terhére 4,3 millió forintot különített el a kollégiumi folyosók és szobák rekonstrukciójára – hangsúlyozta László István. – A kiürített emeleten már elkezdték a munkát, a többi szinten a diákok kiköltözése után kezdődik a felújítás. Szeptemberre valamennyi szoba megújul, és az elhasználódott padlót is cserélik.

A Teleki Tehetséggondozó Kollégium 27 évvel ezelőtt mintegy hiánypótlásként azzal a céllal jött létre, hogy legyen a megyében egy olyan intézmény, amely segíti a vidéki tehetségek felkutatását, fejlesztését – ezt már Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondta. Hozzátette: a nívós tehetségfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele az intézményi infrastruktúra és a tárgyi feltételrendszer megléte, ami a pályázatnak köszönhetően most megvalósulhatott.

– A kollégium szakmai profilját ma már az Arany János Tehetséggondozó Program határozza meg – jelentette ki Polyák Ferenc, a Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium igazgatója. – Az épületben 168 diák lakik, a harmadik emeleten élőket a székhelyintézménybe költöztettük a felújítás idejére.

Az igazgató is kitért arra, hogy a kollégium életében jelentős változást hozott, amikor négy évvel ezelőtt állami tulajdonba került.

– 222 elavult ablakot cseréltünk, a homlokzatra 7780 tábla szigetelés került, ezeket 13600 dübel tartja és 23210 kiló ragasztóanyag rögzíti – sorolta a beruházáshoz felhasznált anyagok mennyiségét Bem László, a miskolci székhelyű kivitelező cég vezetője. – Az épület új külsőjéhez 4600 liter színezőanyag kellett és 164 napelemtáblát szereltünk a kollégium tetejére.

