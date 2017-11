Csak szettet vesztett, de meccset, pontot nem a Vegyész RC

A férfi röplabda NB I-ben, 8. fordulóból előre hozott mérkőzésen szerda este a Vegyész RC Kazincbarcika csapata a HÉP-Kecskeméti RC gárdáját fogadta. Ezt az összecsapást azért tették erre a dátumra, mert úgy volt, hogy a televízió élőben közvetíti, igaz, nem ebben a kora esti időpontban, hanem pár órával később, de aztán a bajnoki mégsem került élő sugárzásra, és ha nem is tették vissza a versenynaptárba, az eredeti helyére, normális időpontra módosították a kezdést. Szép számú közönség gyűlt össze a Don Bosco Szabadidőközpontban, az elmúlt időszak eredményei alapján erre a barcikai gárda rászolgált, hiszen amellett, hogy veretlenül várták ezt az összecsapást a bajnokságban, legutóbb a Közép-európai Ligában is két győzelmet arattak.

Tisztább ütésekkel

A Kecskemét elleni mérkőzésen nem kezdtek túl jól a sárga-kékek, a nyitások sem sültek, és a hálónál sem mindig minden úgy történt, ahogy szerették volna, így jobbára a vendégek vezettek (6-8). Aztán amikor hárompontos előnyre tett szert a Bács megyei együttes, Daniel Oravec időt kért (8-11). Ez használt, Milev nyitásai ültek, és hamar fordított a VRCK (12-11), erre viszont kecskeméti pauza volt a válasz. Összeszedetten, fegyelmezetten játszott a vendéggárda és tartani tudta a lépést a minőségi kerettel szemben (19-19). A hajrában még vezettek is (20-21), és bár a pontjait tisztább ütésekkel gyűjtögető hazaiakról a sáncnál rendre rosszul jött le a labda, azért csak behúzták a játszmát, és ebben az sem tudta őket megakadályozni, hogy 24-22-nél időt kért a vendégek mestere.

A második etap sem indult jól hazai szempontból, a nyitásfogadásokkal gyűlt meg a baja a Vegyésznek. 2-6-nál Oravec edző pihentető szünettel próbálta rendezni a sorokat, de a kecskemétiek úgy belejöttek, hogy sokáig megállíthatatlanul, szinte hiba nélkül játszottak. Hétpontos fórjuknál (3-10) kettőt cserélt a hazai tréner, Szabó D. helyett Toronyai, Páez helyett pedig Árva jött, ez hozott egy pici fellángolást, de nem sokkal később a második idejét is ki kellett kérnie Daniel Oravecnek (5-13). A következő, kecskeméti pontnál ugyanazokat cserélték a hazaiak, csak vissza, illetve le, de a vendégek ekkor már annyira magas hullám tetején lovagoltak, ahonnan képtelenség lett volna elmerülni (8-18). Meg is nyerték a szettet, ami egyben azt jelentette, hogy ebben az évadban a VRCK elvesztette első bajnoki játszmáját (16-25).

Szabó D. bombája

A harmadik menetben nem engedte lélektani előnyhöz jutni ellenfelét a VRCK (4-2, 8-5). Nyoma sem volt már ekkor az előző játékrészben látott tompaságnak, így 12-7-nél időt kért a kecskeméti edző. A hálónál határozottabb játékot mutató hazai csapattal szemben a második vendégpauza sem hozott fordulatot (17-10). 19-11-nél mintha már a tüzet sem keresték volna a kecskeméti játékosok, a takaréklángra helyezés után az volt a kérdés, hogy a kritikus negyedik játszmában mire lesznek képesek (25-17).

Rossz hazai nyitás, jó vendégsánc, rossz hazai nyitásfogadás, egy VRCK out – így startolt a negyedik szett, 0-4-nél kért időt Oravec edző. Mészáros hozta vissza a meccsbe a hazaiakat (4-6), majd Szabó D. bombája már az egált jelentette, a következő Vegyész-pont után pedig vendégpauza jött (8-7). Innentől egy ideig sem egyik, sem másik csapat nem tudott egy pontnál jobban elmenni (15-15), amíg Mészáros szét nem nyitotta a Kecskemétet (17-15). Jött is az időkérés a vendégek részéről, majd az újabb döntetlen állás után (17-17) sorozatosan rossz nyitásokat produkált a Vegyész, és 20-21-nél hazai szünetelés következett. A fej-fej melletti játékban 30-ig (!) együtt mentek a csapatok, a hazai gárda a nagy izgalmak közepette 5 meccslabdát is elhibázott, a vendégek egy szettlabdát, végül 31-30-at követően Szabó D. bombája vetett véget a mérkőzésnek.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – HÉP-Kecskeméti RC

3:1 (22, -16, 17, 30)

Kazincbarcika, 700 néző. V.: Bodrogi, Csizmarik.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Juhász, Banai, Szabó D., Milev, Mészáros. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Kozsla, Toronyai, Árva, Blázsovics. Vezetőedző: Daniel Oravec.

HÉP-Kecskeméti RC: Török R., Kovács Z., Pesti, Krupánszki, Dávid Z., Szabó M. Csere: Deák (liberó), Kunert, Vocskó. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Daniel Oravec: – Ezen a meccsen sok volt a hibánk nyitásfogadásban, nyitásban, a játéknak szinte minden elemében. A negyedik szettben volt adrenalin, ez izgalmas volt, gondolom, a közönségnek tetszett. Jobban kellett volna pörögni az elejétől, és ez esetben más lehetett volna ez a mérkőzés. Ettől függetlenül örülök a győzelemnek.

Sasa Nedeljkovic: – Szerettünk volna meglepetést okozni, közel jártunk ehhez, de jól teljesítő csapatom végül pont nélkül maradt.

