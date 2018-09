Csak részben lesz válasz a sajószentpéteri körforgalom a régi problémára

Október végére lehet kész Sajószentpéteren, a 26-os és 27-es főutak keresztezésében épülő körforgalom. A munkálatok még augusztus elején a közműkiváltásokkal kezdődtek, majd szeptember közepéig a körforgó déli szakaszán dolgozott a kivitelező. A múlt héten aztán a másik oldalon is megkezdték a munkát, a forgalmat pedig a már elkészült részre terelték, ott fél pályán, jelzőlámpás irányítással halad a forgalom.

Mármint halad, amennyire tud. Ahogyan arról beszámoltunk, az első napokban egészen elképesztő káoszt okozott a változás, a környéken lakó munkatársaink is rekord késésekről számoltak be, függetlenül attól, hogy az autót, vagy éppen a tömegközlekedést választották. A problémát az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) sem próbálta a szőnyeg alá seperni. Elismerték, aznap egyes járatok 140 percnél is többet késtek, és ugyan forgalomszervezési intézkedésekkel próbálják uralni a helyzetet, hangsúlyozták, a meghirdetett menetrend helyreállása csak az építkezés befejezését követően várható.

A helyzet nem lett jobb azóta, a közösségi oldalakon már különböző fórumokon osztják meg tapasztalataikat egymással a helyzetet elszenvedők, sőt a héten már témaspecifikus csoport is indult „Sajószentpéteri Körforgalomnál Láttam” címmel. Itt aztán mindenki vérmérséklete szerint mondhatja el véleményét, egyesek egymástól kérnek információt az aktuális forgalmi helyzetről. Sokan az egész beruházás szükségességét kérdőjelezik meg, mások pedig alternatív terelőutakat javasolnak.

Ilyenek viszont a szakemberek szerint nincsenek. Az ÉMKK korábban az Északnak azt mondta, a járataik nem tudják elkerülni a beruházással érintett útszakaszt. Ezt a Magyar Közút Nonprofit Kft. is megerősítette: a munkaterületet más egyéb szilárd burkolatú önkormányzati úton sem lehet elkerülni, terelő­utat pedig csak megfelelő paraméterekkel rendelkező úton lehet kijelölni a közforgalom számára.

Évtizedes probléma

Ahhoz, hogy megértsük a felháborodás, és a probléma gyökerét, egy kicsit vissza kell utazzunk az időben. A 26-os számú főút túlterheltsége évtizedes probléma egész Észak-Borsodban. Az egyik leginkább érintett település éppen Sajószentpéter, ahol napi gondokat okoz a nagy forgalom.

Ezeken valószínűleg enyhíteni fog a körforgalom – miután elkészül –, hiszen a csomópontban rengeteg baleset történt korábban. A valódi megoldás azonban a 26-os főút négysávossá alakítása, valamint a Sajószentpétert és Kazincbarcikát elkerülő szakasz megépítése lenne. A fejlesztésre 1998-tól rengeteg ígéret elhangzott, hovatartozástól függetlenül kampányoltak vele a politikusok, azonban húsz év alatt túl sok minden nem történt. Egyedül a Sajóbábony és a Sajószentpéter közötti szakasz négysávosítása készült el 2008-ra, de azután elakadt a folyamat.

Várni kell még

Habár az elmúlt tíz évben több átadási időpont is elhangzott, a sajószentpéteriek álma viszont jelenleg is csak papíron létezik, és nagyon úgy tűnik, ez egy darabig így is marad. A kormány jelen ciklusbeli útfejlesztési terveiben ez a projekt ugyanis egyáltalán nem szerepel. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mégis mikor indulhat meg a fejlesztés, ezért kérdéseinket eljuttattuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek is, de lapzártánkig válasz nem érkezett tőlük. Ha reagálnak, a témára visszatérünk.

Tajthy Ákos

