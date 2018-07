Csak két ponttal maradt le az aranyról

Az is fantasztikus eredménynek számít, ha valaki egy tantárgyból nemzetközi diákolimpián vehet részt, de Gáspár Attila, a Földes Ferenc Gimnázium végzős diákja két tantárgyból is bejutott az olimpiai csapatba, csakúgy, mint tavaly. A matematikáról ezüstéremmel tért haza, az informatikát szeptemberben rendezik.

Az ELTE-n matematikus szakon tanulok tovább.” Gáspár Attila

Milyen élményekkel tértél haza Kolozsvárról, a matematika diákolimpiáról?

A matematika diákolimpiát Kolozsváron rendezték Július 7–14-ig, és ezüstérmet szereztem. Két ponttal maradtam csak le az aranyéremtől. A magyar csapatból rajtam kívül még hárman szintén ezüstérmesek lettek, ketten pedig bronzot kaptak. A legmagasabb pontszámot én és egy csapattársam, Bukva Balázs érte el. A csapatunk ezzel 15. lett az országok között. Ha jól emlékszem, 594 diák indult, talán több mint 100 országból, de az utóbbiban nem vagyok biztos. A verseny kétnapos volt, mindkét nap 4,5 órát adtak, hogy megoldjunk 3 feladatot. Az első nap az első két feladattal megbirkóztam, de a harmadik olyan nehéz volt, hogy kifogott rajtam. Ezt egyébként összesen csak 11-en oldották meg. A második nap a 4-es feladat volt a legkönnyebb, az sikerült, majd az 5-ös és 6-os közül a 6-os számomra megoldhatóbbnak tűnt, ezért ahhoz kezdtem hozzá. Sikerült is, de sajnos az 5-ösre már nem maradt időm. Viszont a 6-os feladatot is csak 18-an tudták megoldani, és én közöttük voltam.

Miről szólt az a nagyon nehéz 3-as feladat?

Ez egy kombinatorika témájú feladat volt, egy Pascal-háromszög-szerű feladvány, csak fordított irányban. Azt kellett bizonyítani, hogy nem létezik olyan háromszög, aminek 2018 sora van. Ebben a feladatban az is nehezítés volt, hogy nem lehetett tudni, mi a válasz, vagyis azzal is próbálkoztam, hogy találjak egy ilyen háromszöget, de természetesen nem sikerült, mert ilyen nincs is. Egytől kezdve kellett beírni a számokat egy 2018 soros háromszögbe, úgy, hogy teljesüljenek a feltételek. Az volt a kérdés, hogy ezt meg lehet-e csinálni vagy nem.

Ilyenfajta feladatot is gyakoroltál, vagy ez meglepetésként ért?

Az a baj, hogy ez nem számít típusfeladatnak, tehát nem lehetett előnyt szerezni a korábbi feladatok gyakorlásával. Szokatlan és furcsa feladványnak számít. A korábbi ismeretek persze hasznosak lehettek, csak olyan nehéz volt, hogy nem sokan jutottak el a megoldáshoz vezető úthoz.

Akkor már gőzerővel készülnöd kell az informatika diák­olimpiára.

Igen, azt szeptember első hetében rendezik meg Japánban. Augusztusban lesz még közös csapatfel­készülésünk, addig valószínűleg online-­versenyekkel fogok gyakorolni.

Az informatika diákolimpiának mi lesz a nehézsége?

Informatikából még kevésbé adnak típusfeladatokat. Ott a feladványok mindig szokatlanok. Nehézség az is, hogy nem elég, ha elméletben jó a megoldás, azt meg is kell valósítani, és ha csak egy apró hiba is van benne, már az is rossz eredményt adhat. A matekban, ha van egy kis hiba a megoldásban, akkor legfeljebb levonnak egy-két pontot, de informatikából nagyon kevés pontot ér a hibás megoldás.

Milyen nagyobb sikereket értél el ebben a tanévben?

A KöMaL (Középiskolai Matematikai és Fizikai lapok) pontversenyében elért eredményeimért Metropolis Díjat kaptam októberben. Ezt azok a 11. vagy 12. osztályosok kapják, akik több tantárgyból is kiemelkedő eredményt érnek el. Én matekból és informatikából is részt vettem a KöMaL versenyen. A Debreceni Egyetem Regionális Programozó Csapatversenyén elsők lettünk, és különdíjat is kaptunk. A KöMaL-ban ebben az évben megnyertem az A, a B és az S kategóriát is. A B a közepes nehézségű matekfeladatok versenye, itt évfolyamonkénti csoportosítás van, de ha nem így lenne, akkor is megnyertem volna. AZ A a legnehezebb feladatok versenye matekból, ezért itt havonta csak három feladatot adnak. Ezek nagyon nehéz példák, én is csak a kétharmadukat tudtam megoldani. Az S pedig a nehéz informatika-feladatok versenye. Ebben az évben más jellegűek voltak, mint korábban. Sajnos, most olyanokat tettek bele, amelyeket nem lehet megoldani, de ha mégis valaki megoldaná, akkor azzal az egyik legfontosabb megoldatlan informatikai problémához találná meg a kulcsot, és egymillió dollárt kapna. Természetesen ezeket nem tudtam megoldani, de így is megnyertem a versenyt. Voltam még a Romanian Master of Mathematics versenyen Bukarestben, itt ezüstérmes lettem. De ez nehezebb, mint a nemzetközi diák­olimpia, mert ide csak a legjobb országokat hívják meg. A Zrínyi Ilona Matekversenyt ismét megnyertem, immár ötödik alkalommal. A Dusza Árpád Országos Programozói Emlékversenyen másodikok lettünk, ez csapatverseny volt. A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen első lettem és Különdíjat is kaptam. A Nemzetközi Kenguru Matekversenyen harmadik lettem, az OKTV-n pedig ­matekból és informatikából is második. Akik elsők lettek, mindketten benne vannak a diákolimpiai csapatban.

Láttam a Földes gimnázium oldalán, hogy a ballagáson te és Sajgó Mátyás, az iskola másik diákolimpikonja fogtátok közre Veres Pál igazgatót.

Ez azért volt így, mert mi ketten kaptuk meg a Földes-plakettet a ballagáson.

Hogy sikerült az érettségi?

Sokkal jobban sikerült, mint amire számítottam. Idézőjelben a legrosszabb a magyar lett, 92 százalékos. A töri 94, az angol 98, az emelt szintű matek pedig 100 százalékos. Az emelt szintű informatika 96 százalékos lett, de azt már tavaly megcsináltam.

És a folytatás?

Az ELTE-re megyek, a matematikát választottam, tehát matematikus szakon tanulok tovább. Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretén belül szeretnék majd kutatni, amiért 50 ezer forintos havi ösztöndíj is jár.

A diákolimpikonok közül sokan tanulnak Cambridge-ben. Neked nem volt ilyen gondolatod?

Volt, de úgy döntöttem, hogy inkább az ELTE-re megyek. Ennek több oka is volt. Az egyik, hogy Cambridge-be kellett volna a felsőfokú nyelvvizsga. A másik ok, hogy nagyon drága a kinti tanulás. Évente közel 6 millió forint. Lehet ösztöndíjat nyerni, de nem biztos, hogy megkapnám, és az is csak egy része lenne a költségeknek. A harmadik ok pedig, hogy azt olvastam, az ELTE matematika szakán is éppen olyan világszínvonalú az oktatás, mint Cambridge-ben.

Hegyi Erika

Sikerek

Gáspár Attila versenyeredményei ebben a tanévben:

KöMaL pontverseny 2017. Metropolis Díj

Debreceni Egyetem Regionális Programozó Csapatverseny I. helyezés, Különdíj

KöMaL A,B S Kategória I. helyezés

Romanian Master of Mathematics, Bukarest ezüstérem

Zrínyi Ilona Matematikaversenyt I. helyezés

Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny II. helyezés

Nemzeközi Magyar Matematikversenyen I. helyezés, Különdíj

Nemzetközi Kenguru Matekversenyen, III. helyezés

OKTV Informatika II., II. helyezés

OKTV Informatika III., II helyezés

Nemzetközi Matematika Diákolimpia ezüstérem

Gáspár Attila felkészülését a MOL Tehetségtámogató Programon keresztül az Új Európa Alapítvány és „A tudásod a tiéd” Alapítvány segítette.

