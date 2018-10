Csak három kicsi metszés

A 21. századra felkészülve a sebészeti szakma is igyekszik megfelelni a fejlődő igényeknek. Ha valakinek olyan betegsége van, ami műtéttel gyógyítható, az legyen olyan beavatkozás, hogy a lehető legkisebb megpróbáltatást jelentse a betegnek. Ne jelentsen nagy fizikai igénybevételt, ne jelentsen több hónapos kiesést a munkából! Vagyis mi, orvosok, sebészek próbáljuk a legrövidebb gyógyulási időt biztosítani – mondta lapunknak dr. Bezsilla János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház sebész főorvosa. Megjegyezte, az elmúlt években is nagyon sokat fejlődött a belgyógyászat, a radiológia, és szerencsére egyre kevesebb a nagy hasi műtét. Napjainkban a hasi műtétek majd mindegyik formáját el lehet végezni laparoszkópos beavatkozással.

A laikus ember számára felfoghatatlan, hogy 3-4 pici vágást ejtenek a hason, és önök ott „benn dolgoznak”. Milyen rizikója van ennek a beavatkozásnak?

A hagyományos műtét esetén a feltárásnak túl nagynak kellene lennie, hiszen be kell férnie a sebész kezének, és még látni is kell ott benn a dolgokat. A laparoszkópos beavatkozásnál azonban elég az a 3-4 kis nyílás. A kockázat azonban hasonló, mint a nagy hasi vágásnál, egy epehólyag eltávolítása például ugyanúgy járhat epecsorgással, vérzéssel, mintha nyitva végeznénk a műtétet. Talán a fertőzés veszélye kisebb, a beteg másnap már fel tud kelni, tud ülni. Képzeljünk el például egy 100 kilós cukorbeteg hölgyet, akinek kifejezetten gyulladt epehólyagja van. Ha laparoszkópos műtéttel távolítjuk el az epehólyagot, másnap már üldölgélhet az ágyon. Míg ha nagy hasi vágással végeztük volna el ezt a műtétet, bizony több napig nem tudott volna felkelni. Másik előnye, hogy a műtét utáni bélösszenövések is sokkal ritkábbak. A műtét okozta, évek múlva jelentkező összenövésekről beszélek. Ennek a műtétnek a rövid távú haszna is jelentős.

Mennyi ideig tart egy ilyen műtét?

Változó. Vannak rutinműtétek. Hogy maradjunk a példánál, az nem mondhatja magát sebésznek, aki nem végez epehólyag-eltávolítást. Maga a beavatkozás, ha nincs semmi komplikáció, húsz perc a bőrmetszéstől a bőrvarratig. Nyilván az altatás, felébresztés még plusz idő. Sokszor a család azért aggódik, hogy milyen sokáig van a műtőben a beteg, de nem biztos, hogy végig operálják, idő kell az ébresztéshez is. Még megfigyelik az őrzőben a beteget. Tehát nem kell aggódni, ha régen felvitték a beteget a műtőbe. Persze vannak esetek, például egy gennyes epehólyag esetén, hogy betör a májba, ez már másfél-két órás műtét is lehet. A sebésznek bizony megterhelőbb, mint a nyitott műtét, a betegnek azonban nagy előny. Lehet, hogy két nap múlva haza is mehet. Volt már arra is példa, hogy komplikáció esetén nyitott műtétre váltottunk. Ezt a beteg sajnos megszenvedi, hiszen hosszabb lesz a gyógyulási idő.

Amikor órákon át műtenek valakit, egyetlen orvos végzi végig a műtétet?

Segítség mindig van a műtőben. De lehet, hogy végigcsinálja egy orvos is. Komoly személyzet van jelen, műtősök, altatóorvos.

Egy két napon belül hazamehet a laparoszkópiával műtött beteg. Mennyi idő a teljes gyógyulás?

Nem biztos, hogy két napon belül hazamegy, mint említettem, vannak a rutinműtétek és vannak azért komplikáltabb esetek is. Most már van, hogy vastagbél- vagy gyomor-, májműtéteket is laparoszkópiával végzünk. Ezek a betegek nem mehetnek haza két nap után, 5-7 napig az intézményben kell hogy maradjanak. Igyekszünk a betegeket a legrövidebb ideig bent tartani, otthon a gyógyulás is könnyebb. Komoly szakmai döntés, hogy mikor engedhető haza a beteg. Az epeműtét után, ha másnap hazamehet is, kell azért két-három hét a teljes regenerálódásig.

Mióta ismert Magyarországon a laparoszkópos műtét?

A ’80-as évekre tehető. 1982-ben végezték az első epehólyagműtétet. Ez volt a nagy sebészeti forradalom, futótűzként terjedt. A világban 1985-ben már vastagbélműtétet is végeztek ezzel a módszerrel. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház sebészetén mi 2002-ben végeztünk először laparoszkópiás nagy műtétet, vastagbélműtétet. Azóta komplikált májműtétet is csináltunk már. Tapasztalatunkkal oktatóközponttá is váltunk.

B. Tóth Erika

