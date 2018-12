Csak felmerült, mi lenne ha…

„Legyen a volt Kossuth Mozi-Avas Szálló Magyarország legszebb Művelődési Központja. Ki csatlakozik? Osztani ér!”, olvasható Csóka Edit, az Ifjúsági ház munkatársa, főtanácsos, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Miskolc Városi Alapszervezetének titkára Facebook-oldalán. A bejegyzést szombaton estig 418-an osztották meg.

A hozzászólók többségének tetszene az ötlet. Egyrészt azért, mert végre élet költözhetne a főutca évtizedek óta üresen álló, erősen pusztulófélben lévő épületébe, a hajdanvolt patinás szállodába, másrészt a hozzászólók úgy látják, Miskolc megérdemelne egy szép kultúrközpontot, bálokat, kiállítást, koncertet lehetne ott rendezni, romkocsmát üzemeltetni.

A többség helyesli és csatlakozik az ötlethez, ugyanakkor az is felmerül, hogy nagyon rossz állapotban van az épület, milliárdokba kerülne a felújítása.

Költözniük kellene

Csóka Editet a bejegyzés ötletéről faggattuk.

– Közeledik az Ifjúsági ház bezárásának időpontja – utalt a másfél évvel ezelőtt történtekre, amikor a miskolci közgyűlés úgy döntött, a művelődési ház a Miskolci Önkormányzati Rendészet központja lesz. Az Ifjúsági ház a jelenleg szintén romos, Szentpáli iskola hajdani épületében kapna otthont. Kérdés, mikor, hiszen bár terv van, az építkezés kezdési időpontja csúszik.

Félkészen, üresen

– Csak úgy felmerült bennem, hogy mi lenne, ha. Sok-sok éve a főutcai gömbös játékbolt mellett volt a városi művelődési központ, számos intézmény tartozott hozzá. Mára kevés maradt – mondta el lapunknak.

Sokfelé jár az országban, hangsúlyozta, több városban modern, nemrég létesített művelődési központok működnek, az úgynevezett Agórák, nálunk nincs ilyen. Annak idején kapott pénzt a város a megépítésére, ez lett volna a Science múzeum – ide költöztek volna ők is – de nem lett belőle semmi.

Az egyetemi fűtőmű épületébe álmodott közösségi központ végül nem nyílt meg, félkészen üresen áll, a rá kapott pályázati forrást vissza kellett fizetnie a városnak.

– Az Avas szálló tökéletes lenne művelődési központnak. Volna itt mozi, bálterem, helyük lenne a művészeti csoportoknak, a majoretteknek, a formációs táncosoknak, az épületben akár egy romkocsma is üzemelhetne. Hajdani kertjét is jól lehetne hasznosítani, szálláshelyek is kialakíthatók a régi szállodai szobákban. Tudjuk, sokba kerülne, de a Szentpáli épületének felújítására is rengeteget kellene költeni.

Csóka Edit úgy gondolja, az egyetemi fűtőmű félkész épületének hasznosítására is lenne megoldás: kollégiumot kellene belőle kialakítani.

Kérdeztük, reagált-e a miskolci önkormányzat – az Avas szálló tulajdonosa – a bejegyzésére. Csóka Edit nemmel válaszolt.

Mi is megkérdeztük, a mi kérdéseinkre sem érkezett válasz. Az iránt is érdeklődtünk, hogy mikor folytatódik az említett Szentpáli iskola felújítása, de így ezt sem tudhattuk meg.

