Illusztráció - Csak elbutulnak a szakmunkások a közmunkától - © Fotó: abcug.hu

Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Lassan már a kormány is belátja, hogy tömegek ragadnak be a közmunkába anélkül, hogy esélyük lenne máshol elhelyezkedni. A Nemzetgazdasági Minisztérium 100-150 ezer embert hozna ki a programból, de ez nem lesz egyszerű. Hiába van sok üres állás, nem szívesen alkalmazzák az évek óta levelet sepregető vagy takarító közmunkásokat, még ha végeztek is szakiskolát. A képzések egyelőre hatástalanok, és sokan nem is hajlandók kijönni a falujukból, hiába lenne máshol munka. Ráadásul meg kell küzdeni a Belügyminisztériummal is, ahol ugyanannyi közmunkással számolnak idénre is, mint tavaly. Szurovecz Illés cikke az Abcúgon.