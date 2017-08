Csak egy tanár távozik a Fazolából

Egyik olvasónk úgy tudja, hogy az MSZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában annyira lecsökkent a diákok száma, hogy 10 tanárnak is távoznia kell az intézményből. Mint kiderült, az iskola tagintézmény-vezetője valóban szeretné, ha több tanulójuk lenne, de csökkenésről nincs szó, és az sem igaz, hogy a tanárok tömegesen hagynák el az intézményt.

– Iskolánkból egyetlen tanár távozik az idén önszántából egy másik intézménybe – vázolta a helyzetet Mokrai Attila tagintézmény-vezető. – Az persze előfordul, mint az elmúlt években is, hogy a tanárok áttanítanak egyik középiskolából a másikba, hiszen most már a legtöbb szakképzéssel foglalkozó, miskolci intézmény a Miskolci Szakképzési Centrum tagiskolája, tehát tulajdonképpen egy intézménynek számít. Áttanítás az idén is lesz. Például egy másik iskolából nálunk is oktat majd egy faipari szakoktató, mert indul a faipari technikusi képzésünk, a mi pedagógusaink közül pedig történelmet oktat majd egy másik középiskolában az egyik tanár. De ebben nincs semmi újdonság – hangsúlyozta Mokrai Attila.

Eggyel több osztály

Hozzátette: egyébként a szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban nyáron van a legnagyobb mozgás, mert ilyenkor jelentkeznek azok a diákok, akiknek nem sikerült bekerülniük az egyetemre. És most, nemrég derült ki az is, eggyel több osztályt indíthatnak. Ebben az osztályban tanulhatnak majd a már említett faipari technikusok és a vegyipari technikusok. Utóbbi képzésünk már most is folyik felnőttoktatásban, ahol a Sanofi dolgozói szereznek hamarosan technikusi képesítést.

A tagintézmény-vezető hangsúlyozta: tanulói létszámukban nincs jelentős csökkenés, de nincs emelkedés sem. Igaz, az új törvényi szabályozásoktól azt várták, hogy több diák jelentkezik majd az intézménybe. A minisztérium ugyanis korlátozta a nem állami fenntartású szakképző intézményekben a beiskolázási számot.

