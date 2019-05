Csak egy söröző, de akkoriban mégis sokkal több volt annál

„Itt volt egy színpad, itt táncoltak az emberek, ott a söntés volt, ezen a füves területen az asztalok és itt, a sarkon volt a kapu” – Szunyogh László, a program ötletgazdája érkezésünkkor egy maroknyi érdeklődőnek éppen azt mutatta, hogyan is nézhetett ki a Rózsakert a fénykorában. Nem bízott semmit a véletlenre: a helyszínt, vagyis a Győri kapu 85. és a Gálffy Ignác utca 3. közötti területet ábrázoló légi fotót tartotta a kezében, melyre be is rajzolta a néhai vendéglátóhely alaprajzát – tervező-építészként ebben van gyakorlata.

Közösségi múltidézés

Szunyogh László ötletét a Lich­tenstein Raymond által irányított Kapuzörgető projekt karolta fel, a múltidéző programot is a szakmai vezető nyitotta meg.

– Három év alatt három ehhez hasonló programot kívánunk megvalósítani, melyeken egykori, híres, sokak által kedvelt Győri kapui szórakozó- és vendéglátóhelyekre emlékezünk majd. Ezek közül az első a Rózsakert söröző – mondta.

– Bár koromból adódóan én nem emlékezhetek a Rózsakertre, viszont mindig is érdekelt a történelem, a lakókörnyezetem régmúltja pedig különösen, ezért külön megtisztelő, hogy támogatóként is részt vehetek ezen az eseményen. A városrészünkben is szükség van azokra a programokra, civil kezdeményezésekre, melyek értéket teremtenek és közösséget építenek, és ez egy ilyen alkalom – ezt már Hollósy András, a terület önkormányzati képviselője mondta.

A program további részében Szunyogh László az Észak-Magyarország korabeli cikkei, valamint a Miskolc a Múltban Facebook-csoport közösségének visszaemlékezései alapján ismertette a Rózsakert történetét, melyet egykori vendégek és dolgozók személyes emlékeikkel színesítettek.

Kocsma, vagy amit akartok

Volt, aki szerint kellemes, kulturált szórakozóhely volt, mások késdobálóként emlékeztek az időszakosan, május eleje és szeptember vége között nyitva tartó régi vendéglátóra, sokan pedig arról meséltek: nagyszerű zenés-táncos programok voltak ott, ahol annak idején olyan sztárok is felléptek, mint Aradszky László.

Ami biztos: a Rózsakert azért kapta a nevét, mert sűrűn be volt ültetve rózsabokrokkal, viszont az idősebb helyiek visszaemlékezése szerint nemcsak a vendéglátóhely, hanem az egész Győri kaput is színes rózsabokrok szegélyezték, egészen a mai Újgyőri főtérig.

A program részeként jelképesen egy rózsabokrot is elültettek, és elhangzott: ígéret van arra, hogy az önkormányzat rövidesen további bokrokkal ülteti körbe az egykori Rózsakert helyét. A Rózsakert söröző egyébként 1959 májusában nyílt a 113-as számú italbolt mellett. Lapunk akkor ezt írta: „a tervezésnél és telepítésnél figyelembe vették az új városrész lakóinak igényeit.” Körülbelül tízéves fennállása alatt a vendéglátó számtalan koncertnek, bálnak, közösségi eseménynek, programnak adott otthont.

Tajthy Ákos

