Csak az első negyedet nyerte meg az Aluinvent-DVTK

A hazai együttes három negyeden át vezetett, de az első játékrész jó teljesítménye a végére kevésnek bizonyult.

Aluinvent-DVTK – NKE-Csata 64-67 (28-15, 16-18, 12-20, 8-14)

Miskolc, 800 néző. V.: Jakab L., Sallai, Bagi.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (7/3), Kányási (6), Walker-Kimbrough (13), Skoric (11), Mokango (10). Csere: Sulciute (9/3), Kiss A. (2), Katona (6), Zele (-), Szabó F. (-). Vezetőedző: Cziczás László.

NKE-Csata: Horváth B. (7/3), Austria (2), Lelik (20/12), Nagy-Bujdosó (14/6), Lang (12). Csere: Adamecz (4), Pálinkás (-), Angyal (8/6), Radócz (-), Mányoky (-). Vezetőedző: Tursics Krisztián.

© Fotó: Ádám János

Cziczás László: – Először is gratulálni szeretnék a Csatának, megérdemelten nyertek. Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, de sajnos sok hibát követtünk el a vezetésünk közben. Hét közben is volt szó arról, hogy tisztelni kel az ellenfelet, és olyan hőfokon kellett volna játszani, ahogy első 10-15 percben tettük. A meccs előtt is mondtam, hogy ennek egy kötelező győzelemnek kellett volna lennie, de az ilyen meccsek a legnehezebbek. Ahelyett, hogy eldöntöttük volna a mérkőzést, sok buta hibával játszottunk, az ellenfél három kulcsjátékosát visszaengedtük a játékba, a második játékrészben nem tudtuk őket kizárni. Sok kulcsjátékosunk, akik ezét vannak itt, hogy eldöntsenek meccseket, csődöt mondott. A jövő héten megpróbáljuk jóvá tenni ezt a vereséget, a PEAC otthonában, illetve előtte itthon a PINKK ellen.

Tursics Krisztián: – Úgy kezdtük a mérkőzés első félidejét, hogy a szünetben azt kérdeztem a csapattól: mit keresünk itt? Annyira gyenge volt a védekezésünk, hogy minden támadásból gólt dobott a DVTK. A szünetben megbeszéltük, hogy fel kell keményíteni a védekezést, a harmadik negyedre feljavult a játékunk, és volt egy olyan pillanat, amikor sikerült egalizálni, és rádobni egy triplát, amivel megfordult a meccs. A végén mindkét fél sok hibával játszott, a hajrában a szerencse is mellénk állt, így tudtunk egy nagyon erős csapat ellen nyerni.

– Berecz Csaba –

