Csak a Tiszaújvárosi Phoenix KK győzött

Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 7. forduló

MEAFC-Miskolc – HOYA-PE Veszprém 74-92 (18-31, 19-20, 14-20, 23-21)

Miskolc, 200 néző. V.: Pozsonyi, Balogh Gy., Domán.

MEAFC-Miskolc: Tóth B. (8/3), Szanyi (13/9), Lippai S. (17), Takács D. (5), Béres (6). Csere: Orliczki B. (2), Prophet (12), Szepesi (-), Kopasz (2), Homoki (4), Orliczki M. (2), Brugós (3/3). Edző: Drahos Gábor.

Drahos Gábor: – Tudtuk előre, hogy a listavezető nagyon erős, de mindettől függetlenül túl sok lehetőséget hagytunk nekik. Ők pedig jobbak annál, mintsem hogy ezt kihasználatlanul hagyják, az elején megszerzett előnyt végig tartani tudták. A különbség akkor csökkenhetett volna, ha két fokkal, és kétszer ennyi idegig tart az agresszivitásunk védekezésben.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 7. forduló

Tiszaújvárosi Phoenix KK – Alba Fehérvár U23 75-63 (27-17, 15-13, 17-19, 16-14)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sallai, Gergely, Zahorán.

Phoenix KK: Kiss B. (3), Gáspár (17/3), Szabó N. (15), Szilasi (27/9), Pongrácz (5/3). Csere: Pöstényi (6), Molnár B. (-), Kovács Z. (2), Jónás (-). Edző: Szendrey Zsombor.

Szendrey Zsombor: – Ha nem is teljes kerettel érkezett most a Fehérvár, úgy gondoljuk, jó helyet foglalnak el a tabellán. A Zöld csoport egyik legjobb csapata, mindemellett kifogtunk egy nagyon jó napot. A megbeszélteket 90 százalékban véghez is vittük. Hétfőn és kedden máshol edzettünk, nem a megszokott helyen, ami nem zavart meg bennünket. Örülünk a győzelemnek.

