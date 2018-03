Credobus Eger Rallye – Tanulás nélkül jön a dolgozat

A borsodi versenyző munkáját ebben az esztendőben továbbra is dr. Kovács Annamária segíti navigátorként.

– Egy kicsit tapogatózunk a sötétben. Saját magunkkal, és a többiekkel kapcsolatban is – szögezte le a szezonnyitó előtt Friedmann Zsolt. – Újult erővel, feltöltődve, a régi autóval vágunk neki a nyolcfutamos bajnokságnak, amelyből szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni. Felkészültségi szintünket jól mutatja, hogy Egerben még fehér autóval állunk rajthoz, a dekorációnk sem készült el. A partnerek természetsen fel lesznek tüntetve, de a miskolci hétvégéig ezzel kapcsolatban is akad majd teendőnk.

A miskolci ralis az elmúlt szezon második felét sérülés miatt kénytelen volt kihagyni. A gerincbántalmait sikerült maga mögött hagyni, ebből a szempontból tehát nincs akadálya annak, hogy visszatérjen a gyorsasági szakaszoknak.

– Már a Szilveszter Rallye-n is feszegettem a határaimat, nem volt gond. Bízom benne, hogy a folyamatos terhelés során sem lesz, mert azt tervezzük, hogy egy hozzánk távol eső futamot leszámítva, valamennyi versenyen rajthoz állunk. Az ORC mezőnye nagyon megerősödött. A 3-as kategóriából többen átjöttek hozzánk, és olyan autók is érkeztek, amelyekről még nincs pontos információ. Először tehát fel kell mérni a helyzetet, erre is jó lesz az egri hétvége. A tapogatózás fázisában vagyunk, de ettől függetlenül szeretnénk ott lenni a legjobbak között, a kategória első öt hely valamelyikét tűztük ki magunk elé. Ésszerűtlen kockázatot nem fogunk vállalni, a saját, egyébként gyors tempónkat akarjuk hozni. Hogy ez mire lesz elegendő, egyelőre nem lehet tudni.

Mint ahogy azt sem, hogy az R4-es Mitsubishin kell-e komolyabb fejlesztéseket végrehajtani. Friedmann Zsolt ezzel a kapcsolatban úgy vélekedett, hogy ezt majd az óra megmondja.

– A Mitsubishink kicsattanóan jó állapotban várja a rajtot – tette hozzá a pilóta. – A jó kipróbált, tépőzáras R4-est felújítottuk, az ORC szabályok ugyan jóval több mindent megengednének, de nem éltünk vele. Először szeretnénk lemérni, hogy a jelenlegi állapotában mire leszünk képesek vele. Elképzelhető, hogy a közeljövőben fejlesztenünk kell, de az is elfordulhat, hogy ebben az állapotában is megálljuk vele a helyünket. A gyorsasági szakaszok és a stopper majd választ ad erre a kérdésre is.

ÉM-ME



