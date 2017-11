Credobus Eger Rallye – Szezonnyitóból szezonzáró

November első hétvégéjére csúszott ki a hazai ralibajnokság záró futama. Most pótolják be ugyanis a szeptember elején elmaradt Budapest Rallye-t, méghozzá Egerben. A hevesi megyeszékhely eddig hosszú éveken keresztül az első futam házigazdája volt, most változott a helyzet. A gyorsasági szakaszok nagyrészt követik a tradíciókat, ám a körülmények egészen érdekessé teszik az esztendő utolsó bajnoki futamát. Lehet száraz, napsütés, de könnyen előfordulhatnak vízátfolyások és csapadékos területek is a viadal területén. A változatosságra pedig a legnehezebb felkészülni a párosoknak.

– A szervezés szempontjából nem volt a sok időnk, de bízunk benne, hogy remek verseny részesei lesznek mindazok, akik ellátogatnak a szakaszokra, vagy a Dobó-téri ceremóniák valamelyikére – fogalmazott a Credobus Eger Rallye előtt Adamovits Márk, főszervező. – A futam jól ismert, és a versenyzők által kedvelt részeken zajlik, és az egyéb programokra, a körítésre is igyekeztünk a lehető legnagyobb figyelmet fordítani. Az egri önkormányzattal, a partnereinkkel és a rali szakággal példamutató együttműködés alakult ki, mindenki azért dolgozott, hogy méltó hétvégével zárjuk le az idei, egyébként rendkívül színvonalas magyar bajnokságot.

Az elsőség sorsa már eldőlt, sőt az abszolút ezüstérem is gazdára talált. A korábbi két esztendőhöz hasonlóan, idén is Herczig Norbert lett a bajnok, a dobogó második fokára pedig 2016-hoz hasonlóan, ismét a miskolci Hadik András ért oda. A két éllovas – érthető okokból – kihagyja a szezonzárót, ezért a többiek előtt komoly lehetőség nyílik egy jó helyezés elérésére.

– Szeretnénk egy jó ízűt autózni, és előkelő helyen zárni az ORB idei küzdelmeit – tette hozzá a korábbi többszörös bajnok, Kazár Miklós. – Egerben nagyszerűek a pályák, kiválóak a gyorsasági szakaszok, bizakodva várjuk a hétvégi száguldást. A csapaton belül jó a hangulat, erre mindig figyelünk. Egy győzelem, vagy dobogós helyezés nagy lökést adna a folytatás szempontjából, bízom benne, hogy hibamentes futamunk lesz, és az időeredmények szempontjából is sikerül előrelépnünk.

A Credobus Eger Rallye nevezési időszaka lejárt. Az ORB mezőnyét nagyságrendileg hatvan autó alkotja, a Rallye2-ben negyven páros jelezte indulási szándékát, míg a Historic kategóriában is húsz egység várja a szezonzárót. A program pénteken az átvételekkel, majd délután a rajtceremóniával kezdődik, szombaton és vasárnap pedig a gyorsasági szakaszokat bonyolítják le. A célba érkezett pilótákat és navigátorokat a futam végén, vasárnap délután Eger történelmi belvárosában köszöntik majd.

A Credobus Eger Rallye programja:

November 3. (péntek):

Adminisztratív átvételek: 11:00-14:30

Technikai átvételek: 11:30-15:00 (Eger, VW szalon)

Rajtceremónia, Eger, Dobó tér: 16:10

November 4. (szombat):

Gyorsasági szakaszok, ORB:

GY1 – Szuperspeciál (Egerbakta – Sirok/1) 10:06

GY2 – Terpes – Bátori elág./1 10:34

GY3 – Egerbocs – Szarvaskő/1 11:07

GY4 – Egerbakta – Sirok/2 13:40

GY5 – Terpes – Bátori elág./2 14:08

GY6 – Egerbocs – Szarvaskő/2 14:41

GY7 – Egerbakta – Sirok/3 17:14

GY8 – Terpes – Bátori elág./3 17:42

GY9 – Egerbocs – Szarvaskő/3 18:15

November 5. (vasárnap):

Gyorsasági szakaszok, ORB:

GY10 – Egerbakta – Terpesi elág./1 9:31

GY11 – Verpelét – Egerszalók/1 10:24

GY12 – Egerbakta – Terpesi elág./2 11:57

GY13 – Verpelét – Egerszalók/2 12:50

GY14 – Egerbakta – Terpesi elág./3 14:23

GY16 – Verpelét – Egerszalók/2 15:16

Díjkiosztó, Eger Dobó tér 15:51

