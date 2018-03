Credobus Eger Rallye – Négy futam érinti megyénket

A hazai autós szakágak közül a ralisok ébrednek leghamarabb, hiszen az előttünk álló hétvégén a Credobus Eger Rallye-val megkezdődik az idei bajnokság. Az Heves megyei szezonnyitó – amely megyénkbe is átruccan – a különféle bajnoki osztályokat (CEZ, ORB, ORC, Rallye2, Historic) tekintve rendkívül népes, közel kétszáz autót számláló mezőnyt vonultat fel.

A program pénteken 16 órától a hagyományos Dobó téri rajtceremóniával indul, szombaton és vasárnap pedig a gyorsaságikat bonyolítják meg. A hagyományokhoz és az adottságokhoz híven a rendező aszfaltos pályákat jelölt ki a mezőny számára, az első osztályra Eger környékén összesen húsz szakasz vár. Érdekesség, hogy új belépőként megtalálható a menetrendben a Borsodnádasd – Balaton közötti rész is, ahol vasárnap két alkalommal halad el a mezőny. A közkedvelt szerpentines pályán azonban folyamatos versenyt láthatnak a kilátogató érdeklődők.

– Verseny lesz a versenyben, hiszen a hét utolsó napján az amatőrök számára is megkezdődik az új bajnokság, a MARB Nádasdnál debütál – fogalmazott Adamovits Márk, főszervező. – Tavaly Miskolcon csináltunk hasonlót, reggel elkezdődik a szágultás, amibe napközben kétszer becsatlakozik az ORB, az ORC és a Historic mezőnye is. Mozgalmas hétvége elé nézünk, hiszen két nap alatt hét helyszínen fordulnak meg a versenyautók, húsz szakaszunk lesz, ezután térnek vissza a célba érkezett párosok Egerbe. Öt hónap szünet után mindenki kiéhezett már az új bajnokság nyitányára, bízom benne, hogy balesetmentes és sikeres hétvégét zárunk majd.

Áprilisban Miskolc

Érdekesség, hogy tavaly Egerben fejezték be a szezont, most pedig a korábbi hagyományokat folytatva ott kezdődik. Április utolsó hétvégéjén Miskolcra érkeznek a párosok, augusztus végén és szeptember elején Ózd következik, és régi-új belépőként ismét szerepel a versenynaptárban a zempléni futam, méghozzá novemberben. Az idei ralibajnokság nyolc versenyből áll, az említett helyszínek mellett Szombathelyen, Székesfehérváron, Veszprémben és Pécsett is lesz verseny. A lebonyolítás is változott: a nyolc viadalból a minden egység a hat legjobbat veheti figyelembe a szezon végén, két rosszul, vagy gyengébben sikerült viadalt eldobhatnak a pilóták és a navigátorok.

– A jól bevált dolgainkat igyekszünk megtartani, de minden évben szeretnénk valamit változtatni, újítani – fogalmazott Berényi Ákos, szakágvezető. – Idén az ilyen a nyolc futam, valamint a pontozásban történt módosítás. Emellett arra is nagyon büszke vagyok, hogy a tehetséges fiatalok számára a Peugeot segítségével elindíthatunk egy kupasorozatot, ami az utánpótlás szempontjából lényeges számunkra. Eger az elmúlt években bebizonyította, hogy jó házigazdája ennek a futamnak, mi pedig szeretünk olyan helyre menni, ahol szeretettel fogadnak bennünket. Biztos vagyok benne, hogy a szezonnyitón nagy csata várható, az esztendő folyamán pedig valamennyi géposztályban komoly csatát vívnak majd a versenyzőink.

ÉM-ME

A Credobus Eger Rallye prorgramja:

Március 22. (csütörtök):

Fakultatív adminisztratív átvétel, Versenyiroda, Hotel Estella 18.00-21.00

Március 23. (péntek):

Technikai átvétel, Automobil-Eger-97 Kft. (VW szalon)

CEZ, ORB, ORC – 12.00-16.00-ig

Rallye2, HIST – 08.00-12.00-ig

Ünnepélyes rajtceremónia, Eger Dobó tér, 16.10

Március 24. (szombat):

Gyorsasági szakaszok

GY1, Szarvaskő – Egerbocs/1 9.18

GY2, Pétervásárai elág. – Bátori elág/1 10.08

GY3, Egerbakta – Sirok/1 10.34

GY4, Verpelét – Egerszalók/1 12.07

GY5, Szarvaskő – Egerbocs/2 13.15

GY6, Pétervásárai elág. – Bátori elág/2 14.03

GY7, Egerbakta – Sirok/2 14.31

GY8, Verpelét – Egerszalók/2 15.14

GY9, Szarvaskő – Egerbocs/3 17.12

GY10, Pétervásárai elág. – Bátori elág/3 18.00

GY11, Egerbakta – Sirok/3 18.28

GY12, Verpelét – Egerszalók/3 19.11

Március 25. (vasárnap):

GY13, Egerszalók – Verpelét/1 7.53

GY14, Sirok – Egerbakta/1 8.31

GY15, Borsodnádasd – Balaton/1 10.24

GY16, Egerszalók – Verpelét/2 11.42

GY17, Sirok – Egerbakta/2 12.20

GY18, Egerszalók – Verpelét/3 15.28

GY19, Sirok – Egerbakta/3 15.16

GY20, Borsodnádasd – Balaton/2 16.19

Ünnepélyes célceremónia, Eger Dobó tér, 17.09

ORB élmezőny: körforgás Eger, Miskolc - Pénteken a Credobus Eger Rallye-val megkezdődik az idei magyar rali bajnokság. A szurkolóknak újra kell tanulni a párosok nevét a szezonnyitó Credobus Eger Rallye előtt. Az élmezőnyben ugyanis hatalmas változások történtek, szinte nem maradt olyan egység, amely együtt folytatná a ... Tovább a cikkhez

Élmezőnyben a Rabenland Rallye-n Hadikék Miskolc - Hadik András és Igor Bacigál egy remek színvonalú, nemzetközi versenyen kezdte meg a közös pályafutását. A miskolci ralis és navigátora néhány nappal a szezonnyitó egri futam előtt az osztrák Rabenland Rallye-n járt. A saját – egyébként elég gyors – tempójukat autózva, végül közvetlenül... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA