Credobus Eger Rallye – Kazár újra versenyképes

Sokat várt erre a pillanatra Kazár Miklós. A korábbi négyszeres magyar bajnok ralis az elmúlt két évben, érdemben nem tudott beleszólni a futamgyőzelemért és ezzel együtt az abszolút elsőségért zajló harcba. Pontosan emiatt szánta rá magát a váltásra. Csapatot, navigátort és autót cserélt, teljesen megújulva vágott neki az idei sorozatnak.

A kezdeti lépések mindenképpen biztatóak, hiszen Tóth Zsolttal az oldalán a harmadikként zártak a szezonnyitó Credobus Eger Rallye-n. A miskolci versenyző jó versenytempójáról az is árulkodik, hogy Borsodnádasd és Balaton között szakaszt tudott nyerni. A részidők pedig azt mutatják, hogy a jövőben is versenyképes lehet.

Visszajött az érzés

– Nagyon jó érzés újra mosolyogva beérni a célba – mondta az egri Dobó téren Kazár Miklós. – Mi lettünk a legjobb Skodások, a dobogós hely pedig mindenképpen előrelépés az elmúlt időszakhoz képest. Nagyon hamar ráéreztem az autóra, a Fabia beállításai abszolút illenek a stílusomhoz, Zsolti pedig tökéletesen végezte a dolgát mellettem. Nem vagyunk messze Hadikékhoz és Turánékhoz képest, úgyhogy optimistán tekintek előre. Nagyszerű hétvége volt, ha lehetne, még napokig mennék, mert így van értelme. Visszajött az a régi érzés, ami akkor volt meg, amikor bajnok voltam. Ismét motivált vagyok, ami mindig lényeges, most a szezon elején pedig pláne.

Kazár Miklós fokozatosan vette fel a Credobus Eger Rallye ritmusát, és azt a tempót, amit az élmezőny megkövetel. A szombati szakaszokon néhány tizeddel még lassabb volt a riválisokhoz képest, vasárnap azonban már hozta az elvárható szintet. Előremutató, hogy a tavalyi egri győztes Vincze Ferenctől a második versenynap 12 másodperccel volt gyorsabb. Ezt pedig a Skodák összehasonlításában is érdekesség lehet.

Komoly feladat volt

– Mindenki hozzátette a tudását ehhez a bronzhoz. A mérnökünk, a csapatunk, a navigátorom egyaránt lelkes volt, a gumiválasztást jól eltaláltuk, tökéletesen működtek az abroncsok, az autó pedig remekül rám volt állítva – folytatta az egri futam harmadik helyezettje.

– Egy hitetetlenül jó versenyen vagyunk túl, a nagy mezőny ellenére alig volt csúszás. Minket is komoly feladat elé állított a rendező, hiszen húszszor kellett rajtolni, szombaton későn végeztünk, vasárnap korán kezdtünk. Komoly melót tettünk bele ebbe a sikerbe, és bízom benne, hogy még tovább tudunk fejlődni. Akár két napon keresztül is mentem volna. Szerencsére nem kell túl sokat várni, április végén itt a következő futam, hazai környezetben, Miskolcon rendkívül motivált leszek. Ez nem is lehet kérdés.

ÉM-ME

Emlékeztető

Credobus Eger Rallye, végeredmény

1. Hadik András, Bacigál Igor (Ford Fiesta R5),

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5),

3. Kazár Miklós, Tóth Zsolt (Skoda Fabia R5).

Credobus Eger Rallye - Hadik győzelmével kezdődött… Eger, Miskolc - Egerben indult a hét­végén az idei rali­bajnokság. Korán és sötétbe nyúlt versenynapokkal kezdődött el az idei magyar ralibajnokság. Az Eger környéki pályák komoly kihívás elé állították a rendezőket és a párosokat, elsősorban a hatalmas mezőny miatt. Ha valamennyi bajnoki osztály... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA