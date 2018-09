CR10-es és CR12-es saválló mellesnadrág és kabát

Most röviden bemutatjuk a Magic Tools Kft. kínálatában elérhető saválló CR10-es és 12-es munkaruházatot.

A legújabb saválló ruházat

A sav megjelenési formája lehet:

gáznemű

permet, aeroszol, köd

fröccsenő folyadék

szilárd elemi részecske

A Portwest márka kifejlesztette a CR10-es és 12-es saválló mellesnadrágot és kabátot. Ezen termékeik alapanyaga, valamint a varráshoz szükséges cérnája is egy speciális, vegyszerálló bevonattal rendelkezik. Ez a folyékony vegyszer ellen biztosít védelmet.

Kiváló tulajdonságai

Kiváló tulajdonságaival elkerülhető, hogy a nagyon sokféle veszélyes savtól megvédje a testünket, elkerülve a felületi roncsolódást és égési sérülést. Ezen saválló védőruházat anyaga egy speciális vegyszerálló bevonattal rendelkezik, mely teljes mértékben ellenáll a folyékony vegyszereknek. A zsebei zártak és fedettek, így korrózió ellen is védelmet nyújtanak.

A védőruházatok szigorú teszteléseken esnek át, egy nedvszívó anyaggal fedik be, majd arra helyezik magát a mellesnadrágot vagy a kabátot. A nedvszívó anyag minden esetleges szivárgást megmutat, még a legkisebb mértékűt is. Ugyanezen tesztelésnél vizsgálják a védőruha kopásállóságát, szakítószilárdságát, tépésállóságát, a szúrással szembeni ellenállást, gyúlékonyságát, folyékony vegyszerek behatolásával szembeni ellenállást és a varrat erősségét is.

Ez a termékcsalád kimagasló minőséget képvisel, az EN szabványok közül megkapta az EN 13034 TYPE 6 PB besorolást. Az EN 13034-ben találhatók a folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházatra vonatkozó követelmények, meghatározza, hogy a védőruha alkalmazható-e esetleges könnyű permetű savhoz, folyékony aeroszolok vagy alacsony nyomású sav fröccsenése ellen.

Magasan a legjobb minőségű anyag

A tartós és kevert szálas anyagból készült mellesnadrág és kabát 245g-s anyagsűrűséggel készült, 80% poliészter és 20% pamut felhasználásával. A saválló védőruházatot saválló cérnával varrták meg, minden kritikus helyen dupla varrásokkal megerősítve. A felső részen rejtett patentos záródások is találhatóak. A CR10 saválló kabát védi a felsőtestünket a vegyszerek ellen. Praktikus mobiltelefon, kis méretű tablet, illetve PDA tartó zsebbel rendelkezik. Királykék színben készült, méretei S-től – 3XL méretig vásárolhatók meg a Magic Tools-nál. A CR12 saválló mellesnadrág 5 tárolózsebében elhelyezhetőek a munkahelyen használatos eszközeink. A kabát színével megegyező királykék színnel készült, mérete szintén S-től – 3XL-ig vásárolható meg.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA