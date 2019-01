Civil házként támadhat fel a korábbi tiszti klub épülete Miskolcon

Rövidesen teljesen megújul és új funkciót kap az egykori miskolci tiszti klub. A Csengey úti épületegyüttes ma már a Magyar Cserkészszövetség tulajdona, ők kelthetik új életre – egy kecskeméti és egy nagykovácsi ingatlan mellett – a szebb napokat is látott létesítményt.

Reményeink szerint még az idei évben lezárul a tervezési időszak.” Jernei Péter

A kormány még 2012-ben kötött stratégiai megállapodást a szervezettel. A három ingatlan tervezett felújítását ennek keretében támogatták mintegy 444 millió forinttal. A cél az, hogy megteremtsék a megfelelő hátteret és infrastruktúrát a mozgalom működéséhez.

Kiváló helyszín lesz

Jernei Péter, a Miskolc II. számú cserkészkerület elnöke lapunknak elmondta, az épület néhány évvel ezelőtti megvásárlása ennek volt az első üteme.

– A hazai cserkészszövetség több mint százéves múltra tekint vissza, jelenleg tizenkétezer tagunk van, és ez a szám folyamatosan bővül. Ezért úgy gondoltuk, hogy szükséges létrehoznunk bázisainkat, ahol nagyobb teret kaphat társadalmi szerepvállalásunk is.

Átvitt és szó szoros értelemben is, hiszen – mint Jernei Péter hozzátette – a korábbi tiszti klub a felújítást és némi bővítést követően kiválóan tudja majd szolgálni a létrejövő cserkész-civil házat.

– Itt működik majd a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyéket magába foglaló cserkészkerületünk központja, bázisa, mely egyben közösségi tér is lesz, ahol az önkormányzati, a gazdasági és a civil szektor összefogásával olyan programokat, koncerteket, közösségi tereket szeretnénk megvalósítani, melyek Miskolc és környékének életét is felpezsdíthetik.

Homlokzat lesz a tűzfalból is

A cserkészek egyébként az elmúlt években jelentős állagmegóvási munkát is elvégeztek az épületen: több konténernyi szemetet és törmeléket szállítottak el, többször megtisztították a dzsungellé vált belső udvart, de a tetőt és az ereszcsatornát is kijavították.

– A munkák támogatására Miskolc is biztosít forrást számunkra a városi CLLD programon keresztül, viszont a most bejelentett kormányzati támogatás mindenképpen felgyorsítja majd a folyamatokat.

A felújítást követően az épület képe jelentősen megváltozik: megszűnik például a déli tehermentesítő kialakításakor előbukkant, később falfestménnyel dekorált tűzfal, és új emelettel is bővül a létesítmény. Az átalakításnál az is fontos szerepet kap, hogy a létrejövő civil ház fenntartható legyen. Jernei Péter leszögezte: a civil ház méltó lesz a miskolci belvároshoz, és a környék képét is jelentősen javítja majd.

– Reményeink szerint még az idei évben lezárul a tervezési időszak, majd a látványtervek és kiviteli tervek birtokában 2020-ban a forráslehívást, közbeszerzéseket követően a tényleges építési munkálatok is megkezdődhetnek.

Évtizedek óta pusztult

A Csengey Gusztáv utca 3-5. szám alatti épület korábban a Honvédelmi Minisztérium kezelésében állt, és hosszú évtizedeken keresztül működött tiszti klubként, étteremként, rendezvényteremként. A rendszerváltozást követően több bérlő is üzemeltette a miskolci underground kultúra egyik kedvelt helyszínének számító klubot: számtalan emlékezetes koncertnek, de éttermének köszönhetően szalagavató buliknak, esküvőknek és más rendezvényeknek is otthont adott.

2001 júliusában, a magyar államot képviselő Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt.-vel kötött ingatlanátadási megállapodás alapján az épület az önkormányzat tulajdonába került. Bár az ezt követő több mint tíz évben a hasznosítással kapcsolatban több elképzelés is felvetődött, azokat végül egyik korábbi városvezetés sem tudta megvalósítani.

Ahogyan arról annak idején lapunk is beszámolt, 2013-ban még bérbe adta volna a város az erősen leromlott állapotú létesítményt. A Miskolci Kortárs Művészeti Alapítvány akkor közművelődési megállapodás keretében működtette volna, viszont az ÁPV-vel kötött ingatlanátadási megállapodás, ezt nem tette lehetővé. Végül 2014 decemberében a tiszti klubot a Magyar Cserkészszövetség vásárolta meg.

Tajthy Ákos

