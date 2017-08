Ciróka kicsiknek, bor és szerenád nagyoknak

A zenekar ügyvezetője, Szászné Pónuzs Krisztina szerint egy zenekar – különösen egy vidéki együttes – számára nagyon fontosak a fővárosi és külföldi szereplések. A következő évadban a miskolci zenekar is több alkalommal szerepel budapesti színpadokon, s külföldi turnéra is készül.

Nemrég ért véget az előző évad, és már itt a következő. Sikerült pihenni a nyáron?

Szászné Pónuzs Krisztina: Úgy gondolom, hogy a zenészeknek, ha akartak, adódott lehetőségük pihenésre, de az irodán dolgozóknak nem volt hosszú vakációjuk, hiszen itt folyamatos az üzem. Egy kicsit azért mindenki tudott regenerálódni.

Az évadnyitó társulati ülésen említette, hogy felújítások zajlottak nyáron a zenekar székházában. Milyen munkákat sikerült elvégezni?

Szászné Pónuzs Krisztina: Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma plusztámogatást biztosított a szimfonikus zenekarok számára. Ennek a támogatásnak köszönhetően sikerült a költségeinket úgy átcsoportosítani, hogy fel tudtuk a próbatermünket újítani, amire 30 éve nem volt lehetőség. Tavaly az előtetőt javíttatta meg az önkormányzat, most pedig a próbaterem festését és padlófelületének felújítását végeztük el. A minisztériumi támogatásból két nagy értékű hangszert is tudtunk vásárolni, egy fagottot és egy triplakürtöt.

Folytatja-e a zenekar eddigi koncepcióját, vagy várható valamilyen változás a műsor­politikában?

Szászné Pónuzs Krisztina: Tulajdonképpen azon elgondolás mentén haladunk tovább, mint az elmúlt évadban. Két bérletsorozatunk van, egy 7 hangversenyes és egy 4 hangversenyes. Ezeket szépen sikerült értékesítenünk. De mint eddig is, lesznek bérleten kívüli hangversenyeink is: karácsonyi és újévi koncert, ifjúsági hangverseny, tervezünk budapesti fellépéseket, valamint két komolyabb külföldi turnéval számolunk.

Mely országokba készülnek?

Szászné Pónuzs Krisztina: A franciaországi vendégszereplés teljesen biztos, itt már túl vagyunk a szállásfoglaláson is. Ez egy rövid turné lesz, 3 napos. Egy előadást játszunk Párizsban, a Champs-Élysées Színházban a nyíregyházi Cantemus Kórussal, valamint két magyar és két francia énekessel lépünk fel. Ez a program októberben hallható lesz Nyíregyházán is, a franciaországi turnét pedig februárra tervezzük. Ezenkívül még folyik a tárgyalás egy hatnapos, őszi, athéni turnéról. Teljesen új kapcsolatról van szó, egy amerikai ügynökség a szervező. Athénban a zenekar számára is újdonságnak számító filmzenéket játszanánk, ha sikerül szerződést kötnünk.

Több koncertjük is lesz Budapesten. Miért fontos, hogy a fővárosban is megmutassa magát egy vidéki zenekar?

Szászné Pónuzs Krisztina: Úgy hiszem, hogy ha egy vidéki zenekar benne szeretne lenni a zenei köztudatban, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy megjelenjen Budapesten. A fővárosból csak nagyon kevés zeneértő ember jön el vidékre egy-egy különleges előadásra. Gondolok a zenekritikusokra, a szakma résztvevőire. Eddig mindig sikeresek voltak a budapesti koncertjeink. Ősszel lesz egy hangversenyünk a Művészetek Palotájában, télen az Olasz Intézetben, illetve a jövő év elején az Erkel Színházban tartunk egy ifjúsági koncertet.

Úgy tudom, a megyében is több helyen fellépnek. Épp ezen a héten Edelényben lesz egy koncertjük, a Kastély-szerenád. Szokatlan helyszín, szokatlan előadás?

Szászné Pónuzs Krisztina: Edelényben tavaly rendeztünk először a kastélyban koncertet, a kezdeményezésünk nagy népszerűségnek örvend. Nagy öröm, hogy a vidéki helyszínre is sok embert ki tudunk csábítani. Tavaly kastélylátogatással és tárlatvezetéssel együtt hirdettük meg a kastélybeli koncertet, az idén azonban próbáltunk egy kicsit újítani. Most a koncert előtt borkóstoló várja a vendégeket, melyet a görömbölyi HetedHét pince tart. Újdonság lesz az is, hogy ezúttal nem a kastély nagytermében, hanem a kastélykertben csendül fel a szerenád.

Fotó: Ádám János © Fotó: Ádám János

Nemsokára Miskolcon is elkezdődnek a zenei programok. Melyek lesznek az első koncertek?

Szászné Pónuzs Krisztina: Szeptember 7-én az Aperitif koncertünkön az évad kínálatából adunk ízelítőt. A beharangozó hangverseny helyszíne már harmadik éve a Szinva terasz. Első Tűzvarázs bérletes koncertünket szeptember 25-én tartjuk, ahol Kodály Zoltán emlékére Kodály-művek is felcsendülnek, a karmester Cser Ádám, a Miskolci Nemzeti Színház zenei igazgatója lesz, és szintén a Cantemus Kórus lesz a partnerünk. Szeptember végén pedig a Miskolci Egyetemen rendezzük meg a már hagyományossá vált zenevilágnapi hangversenyünket. Az előadás azonban nem lesz hagyományos. Holst: Planéták című műve a hívó szó. A muzsikát látványos vetítés egészíti majd ki, amelyek a világűrbe repítik el a hallgatóságot. Verbey: Fraktál szimfóniájának első tétele sem lesz kevésbé izgalmas. Ezzel a művel kapcsolódunk a Kutatók éjszakájához, a tudományos élethez, hiszen ez a mű matematikai magyarázat is egyben, melyet szintén vetítés színesít. Emellett Szentpáli Roland szaxofon kvartettre írt versenyműve is elhangzik majd a ClaXoton Quartett közreműködésével. Az est dirigense David Curtis lesz, aki ebben az évadban első vendégkarmesterként vesz részt a zenekar munkájában.

Tudom, hogy fontos a zenekar számára az ifjúság becsalogatása a koncerttermekbe. Folytatódnak a gyerekeknek, fiataloknak szóló nagy sikerű programok?

Szászné Pónuzs Krisztina: Tulajdonképpen ezen a téren is az eddig megszokott irányt szeretnénk követni. Továbbra is lesz Játsszunk zenét a szimfonikusokkal!, ami tavaly nagyon jól működött. Közvetlenül kerestük meg az iskolákat, óvodákat, és nagy érdeklődésnek örvendett, így az oktatás-nevelési intézményekkel is sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítanunk. Folytatjuk a Ciróka koncerteket a legkisebbeknek, a Filharmónia ifjúsági sorozatában is részt veszünk, valamint erősítjük az együttműködésünket a művészeti iskolákkal. Közös hangversenyeket, valamint összművészeti előadásokat hívunk életre a közreműködésükkel.

Országos probléma, hogy a zene­karok is szakemberhiánnyal küzdenek. Így van ez a miskolci szimfonikusoknál is?

Szászné Pónuzs Krisztina: Jelen pillanatban is első és második hegedűre írtunk ki próba­játékot. Valóban országos gond a hegedűs-­utánpótlás. A zeneakadémistákat elviszi Budapest, a vidéki képzési helyeken pedig nagyon kevés hallgató végez. A többi zenekari állásra minden esetben megtaláltuk a megfelelő kollégát a megfelelő helyre, de hegedűsöket még most is keresünk.

– Hegyi Erika –

Névjegy: Szászné Pónuzs Krisztina

A Miskolci Egyetemen mérnökként, majd a budapesti Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. Ebben az évben szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Jogi szak­okleveles kultúraszervező menedzser végzettséget.

Miskolci születésű, gyermekkora óta maga is zenél.

Szabó Péter, a Miskolci Szimfonikus Zenekar korábbi igazgatójának felkérésére dolgozott először a zenekarnál. 2014 májusában Miskolc önkormányzata felkérte a Miskolci Szimfonikus Zenekar cégvezetői feladataira.

2014. október 1-jétől sikeres pályázatot követően kinevezték az együttes ügyvezetőjévé.

Férjezett, 4 gyermek édesanyja.

