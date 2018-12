Cipőket gyűjtöttek a rászorulóknak

Sztársportolók és ismert közéleti személyiségek csatlakoztak a Magyar Diáksport Szövetség által indított társadalmi felelősségvállallási programjához. Az MDSZ hitvallása szerint az egyenlőség a sportban ugyanolyan fontos, mint az élet bármely területén, ezért az elmúlt egy hónapban cipőket gyűjtöttek a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyerekek részére. Ezeket a sportolásra tökéletesen alkalmas, jó minőségű lábbeliket az ünnepek előtt szét is osztották, a gyerekek legnagyobb örömére.

Az akcióval kapcsolatban Balogh Gábor, az MDSZ elnöke elmondta: a különféle felmérések azt igazolják vissza, hogy a szegényebb régiókban élő fiatalok fizikális állóképessége jelentősen elmarad az átlagtól, amely arra is visszavezethető, hogy a családok nem tudják megvásárolni a szükséges sporteszközöket. A mostani akció keretében országosan több mint 500 pár cipőt adtak át a hátrányos helyzetű régióban élő diákok számára. Ózdon, a Petőfi Sándor Általános Iskolában húsz pár talált gazdára.

– Az „Egy cipőben járunk” elnevezésű akciót a Magyar Diáksport Szövetség a zászlajára tűzte, és szerencsére nagyon sok kiváló, méltán elismert sportoló csatlakozott a kezdeményezésünkhöz – fogalmazott az ózdi átadó ünnepségen Viszlai István, az MDSZ Észak-magyarországi Regionális irodavezetője. – A rendelkezésünkre álló fittségi eredmények alapján egy sorrendet állítottunk fel, első körben azokat is iskolákat látogattuk meg, ahol a segítséget a leginkább szükségesnek ítéltük meg. Így jutottunk el Ózdra is, biztos vagyok benne, hogy az átadott 20 pár cipő hozzájárul majd ahhoz, hogy a diákok többet mozogjanak a jövőben. Most egyébként a Mikuláshoz és a karácsonyhoz kapcsolódva sokakat meg tudtunk szólítani, de az MDSZ a jövőben is szeretné folytatni ezt az akciót. Nem csak ilyenkor, hanem a hétköznapokban is gondolni kell a gyerekekre, és arra, hogy mindenkinek ugyanolyan esélye legyen a minőségi mozgásra.

A Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelője is szükségességét érezte a felajánlásnak, hiszen a diákok felszereltsége erősen hiányos a mindennapokban.

– Sokszor vagyunk úgy, hogy a tornazsákból valami hiányzik – tette hozzá Erdős József. – Ez pedig az órán a minőségi munka rovására megy. Olyan is előfordul, hogy elhasznált, régi felszereléssel érkeznek a tanulók, ami a cipőkre hatványozottan igaz. Éppen ezért hálásak vagyunk a Magyar Diáksport Szövetségnek, és azoknak a felajánlóknak, akik fontosnak érezték ezt a kezdeményezést. Nálunk megbecsülik majd ezt az ajándékot, amelyet igyekszünk a lehető legjobban hasznosítani.

