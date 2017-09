CineFest – Riogatták Miskolccal, de jött

Budapesttől nagyon messzinek tűnt Miskolc. Nem is hallott jókat a városról, gyárvárosként emlegették, és a hely rossz közbiztonságával riogatták. De nem volt más választása, mert csak a Miskolci Egyetemen indult antropológus szak. Így idejelentkezett, de nem bánta meg, ma már szeret itt élni, szeret itt tanulni. Mindezt Mucsi Eszter mesélte, aki jelenleg harmadéves hallgatója a Miskolci Egyetemnek, és első filmjét a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutatják.

Élt a lehetőséggel

– Az antropológián belül tanulhattunk filmezést is, és én éltem a lehetőséggel – kezdte Eszter. – Majd jött a feladat, hogy a filmfesztiválra készíthetünk filmet. A téma is adott volt: otthonunk Miskolc. Ezen belül jellegzetes miskolci épületet kellett bemutatnunk. Egyik barátnőm ajánlotta, hogy a történelmi Avason lévő Bortanya történetét filmesítsem meg.

Eszter el is kezdte a kutatást, és nem meglepő módon a Facebookon található Miskolc a múltban csoport segítségét kérte. Olyan miskolciakat keresett, akik ismerik a Bortanya történetét, akiknek vannak élményeik az épületről, a régi Kisavasról. Többen is segítettek neki, de a legtöbb információt Szunyogh László építész tudta, így Eszter őt kérte fel, hogy a kamera előtt is mondja el, amit tud a Bortanyáról.

– Szerencsés voltam, mert mint később megtudtam, korábban az ő tervei alapján újult meg a Bortanya, de arra csak a felvétel előtt jöttem rá, hogy ő a megyei főépítész – sorolta Eszter.

A húszperces filmet Szunyogh László „viszi a hátán”, fogalmazott az antropológushallgató. De – mint megtudtuk – mások is elmesélik történeteiket, emlékeiket az épület kapcsán.

Szombaton 7-től

Eszter jelenleg vágja a filmet, éppen az utolsó részeknél tart. Az idő sürgeti, hiszen szombaton este 7 órától vetítik filmjét a Béke teremben.

„Izgalmas volt számomra is megismerni a Kisavast, megtudni, milyen élet volt ott évtizedekkel ezelőtt. Tetszik a városrész, de a kedvencem az egyetemváros, igazi ékszerdoboza Miskolcnak” – vélekedett Eszter. Aki mára ugyan megszerette Miskolcot, de úgy tűnik, az egyetem elvégzése után mégsem marad a városban. „Nagy terveim vannak, Londonba szeretnék eljutni, illetve a mesterképzés után Japánba. A valláskutatás érdekel, és Japánban szeretném kutatni a kereszténységet” – árulta el.

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA