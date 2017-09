Cinefest – Miskolci rézangyalok

Bemutatták kedden a 14. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Roma-kép 2017 című blokkjában Surányi Z. András és Sívó Júlia – Dunatáj Alapítványnál készült – Rézangyalok című dokumentumfilmjét. Az alkotók helyi történetet mesélnek el, amely beavatja a nézőit egy eredményes pedagógiai módszerbe is: a Szimfónia Program a zene és a sport értékein keresztül kínál kapaszkodót a társadalom perifériájára szorult gyerekeknek. Az El Sistema ihlette, a Kodály-módszert és egyéb hazai, valamint határainkon túli zenepedagógiai tapasztalatokat használó program részesei a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola diákjai is. Két rendkívül elkötelezett zenetanár, Solymosi Árpád és Virág Csaba, valamint Dobos Mónika szociális munkás foglalkozik velük: szemünk láttára formálódik a periférián élő gyerekek zenei tudása. A módszer működik, közösség épül, van valamiféle kivezető út a peremlétből.

A vetítést követően Solymosi Árpád arról számolt be, hogy a program terebélyesedik. A filmben még csak rézfúvós gyerekek szerepeltek, de azóta a miskolci operafesztiválon már szimfonikus zenekari formációban is bemutatkozhattak. Újabb zenetanárok csatlakoztak hozzájuk.

Most Tornanádaskán kezdenek zenetanításba. A Szimfónia Program gyakorlati eredménye, hogy a régebb óta csatlakozottak vonják be és segítik a most kezdőket. Arról is hallhattunk, hogy keresik a megoldást, miként lehetne a program szociális jellegét erősíteni.

Surányi Z. András rendező ajánlója

„A hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő fiatalok iskolai alulteljesítése és lemorzsolódása súlyos problémát jelent ma, Magyarországon. Azoknak a gyerekeknek, akik létbizonytalanságban élnek, nincs lehetőségük iskolán kívüli tevékenységeket megfizetni, vagy lakóhelyükről kimozdulni, így óriási életminőségbeli változást hozhat egy helyben megvalósított hangszertanulási program. A zene kitartásra, fegyelemre nevel, megtanít egymásra figyelni, összpontosítani. Egy miskolci, romák lakta körzet általános iskolájában, 2014. szeptember és 2016 szeptembere között követi a film a hangszeres tanulás iskolai folyamatát, közben pedig a zenét tanuló gyerekek családi hátterét, lakókörnyezetét, szociális körülményeit.”

