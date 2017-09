CineFest – Bulihétvége készül Miskolc belvárosában

A Jameson CineFest 14. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szakmai programjai, filmvetítései és egyéb érdekességei mellett idén is változatos zenei programot kínál a fesztivál látogatóinak, a miskolciaknak és mindenkinek, aki csak egy jót szeretne bulizni pénteken és szombaton Miskolcon, a Szent István téren.

Péntek este a Maxi Sun, a Paddy And The Rats és a The Carbonfools, szombaton pedig a The Biebers Puskás Petivel, a Fish! és az Anima Sound Sys­tem lép színpadra, mindegyikük más stílusban, de fergeteges hangulatot ígérve.

Az Anima Sound System

A Maxisun zenekart alkotó formáció a zeneipar különféle tájairól érkezett muzsikusok alkotta olyan kezdeményezés, amely a különféle zenei stílusokat, mint hip-hop, electro, house, jazz, rock, pop ötvözi. Mondanivalója tekintetében a dalszövegek az emberi élet nagy kérdéseit boncolgatják egy sajátos maxisunos szemüvegen, világképen keresztül.

A Paddy & The Rats hazánk egyik legnépszerűbb, ír-punk-kocsmazenét játszó formációja, akik hazai pályán lépnek fel szombat este, hiszen miskolci születésű csapatról van szó. Különböző nemzetek kocsmazenéit ötvözik dögös, koszos punk-rock elemekkel. Főként az ír nép kocsmazenéjéből és kelta motívumokból emelnek át saját zenéjükbe.

A The Carbonfools zenekart DJ Titusz és Tóth Szabolcs szitárművész alapította 2000-ben, aki azóta Indiában áldoz a hangszere iránti rajongásának. A 2001-es Sziget Fesztiválon debütáltak, és azóta is folyamatosan koncerteznek. Zenéjük a rock, blues, reggae, dub, disco, folk, ethno, dark­wave és a mai modern elektronikus műfajok egyvelege.

A The Biebers

A The Biebers 2012-ben alakult, két vezéralakja a Mega­sztárból ismert Puskás Peti és testvére, Puskás Ádám. A csapat második helyen végzett a 2015-ös Nagy-Szín-Padon, és olyan előadók előtt zenéltek, mint Robbie Williams és az Imagine Dragons. Stílusuk pop-rock és koncertjeiken óriási sikert aratnak.

A The Fish! első EP-jüket, aminek Check out the sound volt a címe, 2001-ben adták ki, de az első nagylemez egészen 2006-ig váratott magára. 2011-ben a zenekart jelölték a 2011-es MTV EMA legjobb magyar előadó kategóriájában.

Az Anima Sound System zenéje egyedi keveréke a kelet-európai népzenének és a modern elektronikus zenének. Zenei stílusuk a korábbi acid jazzből változott át egy szervesebb világzenévé. Az Anima Sound System több tagcserén ment keresztül a megalakulása óta, és sok vendégénekes, zenész is megfordult a csapatban. Csak Prieger Zsolt és Prieger Szabolcs maradt meg az eredeti felállásból. Miután körbeturnézták Kelet-Európa városait és fővárosait – csak Prágában nyolcszor léptek fel –, felkeltették Nyugat-Európa érdeklődését, és ily módon jutottak a berlini Glasshausba és a párizsi Divan du Monde-ban is.

