CineFest – A világ legrosszabb és legkegyetlenebb anyukája

A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén 14. alkalommal szeptember 8–17-ig várja a hazai és nemzetközi filmbarát közönséget, filmes szakembereket, alkotókat és a film­szakma összes szereplőjét Miskolcon.

A filmes világ legjava

A fesztivál idén is a világ filmművészetének legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát hozza Miskolcra: olyan nagyjátékfilmeket, kisjátékfilmeket, dokumentum- és animációs filmeket, amelyeknek, mint eddig is, a fesztiválon lesz a magyarországi premierje – derül ki a fesztiváltól kapott tájékoztatásból.

A Nagyjátékfilmes versenyprogramban lesz formabontó mű, mint például Bruno Dumont a műfajt kvázi megszüntető musicalje, a Jeannette, mely Jeanne D’Arc gyerekkorát mutatja be. Ugyanakkor, például a Loving Vincent című, Van Gogh halálát körüljáró brit–lengyel koprodukció pedig különleges, és abból a szempontból is rendhagyó, hogy minden egyes képkockája egy-egy önálló olajfestmény. Jonas Carpignano a Mediterranea után visszatér a CineFestre második nagyjátékfilmjével, az A Ciambrával, mely igazi coming of age történet – ahogy még sosem láttuk és egy különleges spin off is egyben, hiszen a korábbi film egyik mellékszereplője kapott egy egész estés filmet.

A világ legrosszabb és legkegyetlenebb anyukáját mutatja be az April lánya című mexikói thriller-dráma, mely igazi hátborzongató mű egészen az utolsó képsorokig. Egy különleges férfiszerelmet mutat be a skót Isten országa című alkotás, és a mindenek­felett győzedelmeskedő érzelem lírai meséje a világszerte már sok helyen körülrajongott Columbus.

Ha már sztárfilmről van szó, a Safdie testvérek akció-őrülete, a Robert Pattinson főszereplésével készült Jólét mozivásznon csak a CineFesten lesz látható, mielőtt a Netflixen debütálna. Francesca Eastwood pedig karrierje eddigi legnagyszerűbb alakítását nyújtja a Natalia Leite rendezte, számos erkölcsi kérdést felvető A bosszú angyalában, miképpen Dakota Fanning is a kizárólag erős idegzetűeknek javasolt Megtorlásban mutatja meg, hogy miért tartják őt nagy reménységnek. Mark Hamill pedig a Brigsby medvében lép fel egy meglepő szerepben, mely tulajdonképpen egy nagyon szerethető mese a keresztútról, ahol találkozik múlt és jövő.

Magyar versenyfilm

Magyar film is lesz versenyben: a Vékes Csaba rendezte A hetedik alabárdos, mely az első olyan alkotás, mely a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor programja segítségével készült el. Újdonság, hogy most először versenyez orosz film a CineFesten: a Szívritmus­zavarok hőse, Oleg, az iszákos mentős próbálja megmenteni magát és a házasságát a mai baljós világunkban.

ÉM

