Címvédésre készül a DVTK az új néven futó sorozatban

A válást az új „kérő”, az Erste Magyarország Zrt. kezdeményezte, amelynek elnök-vezérigazgatója, Jelasity Radován a csütörtöki, az Erste-székházban rendezett szezonnyitó sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: „Egyelőre három évre köteleztük el magunkat, ám reményeink szerint ez csak első lépése egy hosszú távú együttműködésnek. Emiatt is Erste Liga néven rendezik a szeptember 8-án induló magyar jégkorongbajnokság 2017-18-as idényét. Mind az Erste, mind a jégkorongszövetség abban hisz, hogy a szisztematikus szakmai munka, az ügyfelek, a nézők igényeire koncentráló fejlesztések, szolgáltatások meghozzák az eredményüket. Magyarország dinamikusan fejlődő bankja az Erste, s az egyik legígéretesebben fejlődő sportága a jégkorong. Emiatt is úgy érzem, hogy a kettőnk együttmunkálkodása sikerre ítéltetett” – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

Még komfortosabban

Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke azt fejtegette: „A szövetség nagy várakozással tekint az Erste Bankkal közös munka elé. Már csak azért is, mert nemzetközileg is elismert támogatóra leltünk a bankban, amely jóval kedvezőbb anyagi feltételekkel kötött megállapodást velünk, mint korábbi partnerünk. Az összeg természetesen titkos, ám ennek is köszönhetően még az eddigieknél is professzionálisabb liga megalapozása a közös célunk! És az is, hogy a szurkolók még komfortosabban érezzék magukat, s a hokimeccs mellett további hozzáadott értéket is tudjunk biztosítani a találkozókra kilátogató nézőknek” – fogalmazott az elnök. A szövetség ezek érdekében vezeti be a licencrendszert, ami azt jelenti: a kluboknak mind szakmai, mind marketingkommunikációs részről teljesíteniük kell egy minimum követelményrendszert, amivel pluszforrásokhoz juthatnak majd.

Bemutatott mezek

A szeptember 8-án rajtoló szezonban az alapszakasz során a kilenc csapat két teljes kört játszik, ami 32 mérkőzést jelent. Ezt követően kettéválik a mezőny. Az első négy helyezett alkotja a felsőházat – itt hat mérkőzés lesz –, míg az alsóház mezőnye nyolc találkozón csap össze. Ennek a csoportnak az utolsója kiesik. Ezt követően a felsőház csapatai – a helyezések sorrendjében – választanak ellenfelet az alsóháziak közül. A rájátszás előtt az első három helyezett választhat majd a playoffra ellenfelet, itt minden párharc négy győztes mérkőzésig tart.

A liga kilenc csapata – az ASC Corona Brasov 2010, az SC Csíkszereda, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a Fehérvári Titánok, a Ferencvárosi TC, a MAC Budapest, az UTE és az EV Vienna Capitals – be is mutatta azokat a mezeket, amelyeket a mérkőzéseken viselnek majd. A DVTK Jegesmedvék felsőjét Nagy Ádám csapatmenedzser hozta el, aki érdeklődésünkre elmondta: jól sikerült az együttes felkészülése, a csapat célja nem is lehet más, mint a címvédés.

ÉM-TZ

Edzőmérkőzés: vereség csütörtökön

DVTK Jegesmedvék – Vienna Capitals II (osztrák) 2-4 (0-1, 2-0, 0-3)

Miskolc, 700 néző. V.: Halassy, Kincses (Vincze, Kormos).

DVTK Jegesmedvék: Kiss B. – Leppanen, Rusk, Szopos, Galanisz, Miskolczi – Láda B. (1), Rautanen, Pavuk (1), Vas J. 1 (1), Albert T. 1 – Gőz, Vojtkó, Ritó, Kulmala, Tóth G. – Laczkó, Köllő, Karda – Adorján (cserekapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

A hazaiak – különböző okok miatt – nélkülözték Magosit, Lukacevicet, Tóth A.-t, Bernáthot és Hajóst is.

