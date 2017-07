Cigánd SE: Nem lesz egyszerű helytállni

Nem tudott megkapaszkodni a honi második vonalban a Cigánd SE gárdája, amely tavaly jutott fel az NB III-ból az NB II-be, azonban pár héttel ezelőtt – mivel csupán 19., utolsó előtti lett a húsz együttest felvonultató pontvadászatban – visszatért a harmadosztályba. Azonban a búslakodás mellett volt ok az örömre is a bodrogközi kisvárosban, ugyanis a klub II-es számú alakulata a legjobbnak bizonyult a megyei III. osztály Zemplén csoportjában, vagyis feljutott a megyei II-be. Mindezt azért érdemes és kell itt megemlíteni, mert a cigándiak úgy döntöttek: az elkövetkezendőkben jobban alapoznak a helyi értékekre, játékosokra, az utánpótlásra, részben amiatt is, mert a „nagy csapat” keretét alkotó futballisták 95 százaléka máshová igazolt, vagy visszatért kölcsönadó sportszervezetéhez.

Négy fiatal

Az előző évadbeli NB II-es gárdából mindössze Sánta Tibor, Baksa Zoltán és Oláh Levente döntött úgy, hogy elfogadja a CISE vezetőinek ajánlatát az NB III-ra, míg mellettük mintegy harmincan kezdték el a közös munkát július 3-án. A Cigánd mellett kitartó, és a munkáját folytató felvidéki szakmai igazgató, Szénay Péter megnézte, tesztelte a rendelkezésre álló, illetve próbajátékra érkezett futballistákat, egészen szerdáig, amikor is a tapasztalatok, mutatott teljesítmények alapján „szétvált” a társaság. A fiatalok közül Deme Tamás, Certicky Márk, Horváth Attila és Makkai Ádám vívta ki magának azt, hogy az U19-es alakulatból felkerülve a felnőtt NB III-as kerettel készülhessenek, miként a „kettes alakulatból” Sánta Kázmér, Oravecz Zénó és Jáger Csaba. A CISE-nél a napokban jelentették be a középpályás, Szöllősi Ferenc érkezését, a 29 esztendős irányító Jászberényben játszott legutóbb, de megfordult a Budapest Honvédban, Balmazújvárosban és Zalaegerszegen is. Új futballista a 19 éves védő, Ötvös Bence, aki az NB II-es Nyíregyháza Spartacustól kölcsönbe érkezett Cigándra.

Vannak még kérdésesek

A további változások: Kovács Gergő (Hajdúböszörmény, balhátvéd, belső védő) visszaérkezett kölcsönből, Balla János (védekező középpályás) visszatért Tiszakanyárról, míg Molnár Lászlót (Tiszaújváros, balszélső) leigazolta a klub. A Kisvárdáról érkezettek közül Lékai Soma (kapus) nem maradt, Vladislav Yarmoshenkót (támadó középpályás) még megnézik, Toma Györggyel pedig előrehaladott tárgyalások zajlanak. Baglyos Levente (Fehérgyarmat) egyelőre készül a kerettel, Németh Szabolcs (Hatvan, csatár) ügye pedig a napokban zárulhat le. Nem tartottak igényt a legutóbb osztrák Austria Salzburgnál focizó, de nyíregyházi származású testvérpár, Fábián Péter és Fábián Tamás szolgálataira. Sérülés és állampolgárság miatt nem maradt az évek óta Magyarországon lévő kameruni Mboussi Yves Simplice, Soós Tibor (Tuzsér) pedig nem tudja kellőképpen összeegyeztetni az edzésszámot munkahelyével, így nem lesz cigándi. Nem felelt meg Karikás Krisztián, aki legutóbb Dabason játszott, a héten azonban még minőségi erősítések érkezhetnek, többek között Debrecenből.

Játékosokat nézett

A még csak alakulóban lévő bodrogköziek első edzőmeccsükön 5-0-ra kikaptak Debrecenben, aztán a Szolnokkal játszottak volna, de ez a csata elmaradt, helyette a keret egymás ellen focizott. Szombaton a szlovák III. osztályú MFK Snina volt a vendég, amely 2-1-re nyert.

– Az elmúlt két hét azzal telt, hogy játékosokat figyeltem, hogy közülük ki marad, és ki nem – mondta lapunknak Szénay Péter. – Kiválasztottunk tehetséges fiatalokat, de azért a csapatban szükség van rutinosabb játékosokra is, akik vezetik őket. Majd az edző-, illetve a bajnoki találkozók fogják megmutatni, hogyan dolgoztunk, a lényeg, hogy a héttől átállunk a napi két edzésre. Így próbáljuk bepótolni azt, ami eddig elmaradt, kimaradt, ezt a munkát mindenkinek vállalnia kell az eredményesség érdekében. Az NB III-as keretünket 18 mezőnyjátékos és 2 kapus fogja alkotni, nem lesz egyszerű helytállni a bajnokságban, de bízunk abban, hogy a végén a középmezőnyben tudunk zárni.

A Cigánd SE felkészülési mérkőzései:

Július 18. (kedd), 18.00: Tiszakanyár SE – Cigánd SE

Július 23. (vasárnap), 18.00: Nyíregyháza Spartacus FC – Cigánd SE

Július 26. (szerda), 18.00: Cigánd SE – Tarpa SC

Július 29. (szombat), 11.00: Cigánd SE – Fehérgyarmat SC

Augusztus 1. (kedd), 18.00: Cigánd SE – Diósgyőri VTK II

Augusztus 6. (vasárnap), 17.00: Cigánd SE – ASF Comuna Recea (román)

