Cigánd SE: Góllövőt keresnek

Cigánd SE – Békéscsaba 1912 Előre (Cigánd, vasárnap, 16.30)

Szénay Péter, a cigándiak szakmai igazgatója: – Utoljára novemberben győztünk, a tavaszi kilenc forduló alatt csak három gólt rúgtunk, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy mindössze öt pontot tudtunk szerezni. Továbbra is góllövőt keresünk, a hét közben, Sopronban is volt két nagy lehetőségünk, de Popescu és Nicorec is elhibázta. Egy ponttal utaztunk haza, de az öltözőben ennek nem nagyon örültünk, mert három ponttal akartunk gazdagodni. A szerdai meccs után csütörtökön szabadnapot kaptak a játékosok, hiszen csak korán reggel értünk haza. A Békéscsaba az utolsó öt mérkőzésen nem kapott ki, tőlünk tapasztaltabb a játékoskeretük. Pénteken egy edzés volt, és szombaton is, a keretben még mindig hiányzó Varga Kevin sérülés miatt, de sárga lapok miatt Olteanra sem számíthatok. Mindent meg akarunk tenni azért, hogy nálunk maradjon a három pont.

A várható kezdőcsapat: Sánta – Molnár, Raducu, Csicsvári, Szilágyi – Sándor, Kasza (Baksa) – Katona, Nicorec, Angyal – Popescu.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA