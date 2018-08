Cigánd lett a bodrogköziek végvára

Hármas ünnepet ültek vasárnap Cigándot: az államalapítás ünnepét, Cigánd városi ünnepét és azt, hogy idén lett 5 éves a Cigándi járás. Az ünnepségen jelen volt egyebek mellett dr. Stumpf István alkotmánybíró és dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője.

Küzdelem volt

– Igazi küzdelem volt az, aminek eredményeként a Cigándi járás létrejöhetett – mondta beszédében Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere. – 2012 januárjában nem volt ilyen meleg, amikor Lácacsékén összegyűltünk a bodrogközi polgármesterekkel, hogy kinyilvánítsuk azt az akaratunkat, hogy az addig kijelölt 168 járás mellett a Cigándi járás is bekerülhessen ebbe a körbe. Sokan nem hitték, hogy ez a megmozdulás megváltoztat egy kormánydöntést, de végül addig küzdöttünk, hogy 2013-ban Cigánd is önálló járási székhely lett. Azóta is töretlen a fejlődés, már van kormányablakunk, NAV-ablakunk, munkaügyi kirendeltségünk, önálló tűzoltóságunk és lesz tanuszodáink is. ­Kiálltunk önmagunkért, egymásért, és azóta is hiszünk az összefogás, az összetartás erejében.

A kötőerő

– Ma arról folyik a vita Európában, meddig tart egy nemzet határa, a nemzeti identitás – mondta köszöntőjében dr. Stumpf István. – Ebben a helyzetben nagyon fontos Cigánd, a bodrogközi végvár példája. Azt kívánom az egész nemzetnek, hogy Szent István emlékezete örökké megmaradjon. A Bodrogköznek nagyon fontos érdeke, hogy a Cigándi járás megmaradjon. Ezek a kis közösségek, akik így tudták kinyilvánítani és véghezvinni akaratukat fontosak ahhoz, hogy tovább épüljön a haza, hogy megmaradjon a nemzeti tudat és ­összefogás.

– Augusztus 20-án első államalapítónkra emlékezünk – mondta ünnepi beszédében dr. Hörcsik Richárd. – Szent István királyunk állammá formálta a magyarságot és a keresztény Európa részévé tette azt. Azóta a világ minden égtájáról történtek kísérletek arra, hogy szétmorzsolják a nemzetünket, de senkinek sem sikerült. Magyarország ezer éve egy csoda a Kárpát-medencében. Mert van bennünk egy kötőerő, ami legyőzhetetlenné tesz bennünket, ez pedig a hazaszeretet. Az a hazaszeretet, amely hosszú küzdelem után – amelyben magam is részt vettem – létrehozta a Cigándi járást is. Azon a hat évvel ezelőtti januári napon Lácacsékén mínusz 18 fok volt. Fáztunk, dideregtünk, de senki nem tágított. Lenyűgöző volt érezni, hogy ennyi ember mozdult meg egy közös célért, azért, hogy a Bodrogköznek is legyen egy önálló járása. Azóta láthatjuk, érdemes volt küzdeni.

