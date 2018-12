Cigánd: fontos lenne a repülőrajt

Az utolsó, 16. helyet foglalja el a harmadosztály Keleti csoportjának őszi tabelláján a Cigánd SE labdarúgócsapata. Baksáék igencsak szerény, mérleget hoztak össze a 2018/2019-es bajnokság első részében, hiszen 2-szer nyertek, 2 döntetlenjük mellett 12-szer kaptak ki, de a 13 rúgott és a 34 kapott gólra sem lehetnek büszkék. A bodrogköziek még a 3. fordulóban 3–1-re verték a Sajóbábonyt, majd a következő körben Salgótarjánban győzték le az SBTC-t (2–1), azonban az ezt követő 12 mérkőzésen nem tudtak nyerni.

Mindenki felelős

– Nyilván mi sem gondoltuk, hogy ezek után egy mérkőzést sem fogunk megnyerni – kezdte Terjék Sándor, a bodrogköziek technikai vezetője. – Pedig volt több olyan összecsapás, szituáció, amikor kijöhettünk volna a gödörből, átbillenhettünk volna arról a bizonyos negatív oldalról a pozitívra. Például ilyen lehetett volna a tiszaújvárosi találkozónk, ahol a 85. percig vezettünk, és mégis kikaptunk. Úgy gondoljuk, nagyjából elúszott így 8–10 pont, csakhogy a sportban, a futballban nincs helye a feltételes mondatoknak… Azért, hogy itt vagyunk, itt állunk, mindenki felelős: a vezető, az edző, a játékos. A helyzetet elemeztük, értékeltük, az okokat feltártuk, és ezekből tanulnunk, építkeznünk kell.

Sikerre éhes

Bár a Cigánd SE helyzete nehéz, nem reménytelen, viszont ahhoz, hogy eltávolodjanak a veszélyes zónától, nem csak a felkészülés során van szükség kemény munkára, hanem majd a tavaszi találkozókon is.

– Egyetértek a jelzővel, abban, hogy az a szituáció, amiben vagyunk, nehéz – tette hozzá Terjék Sándor. – Viszont: minden áron benn akarunk maradni az NB III-ban, ez nem is kérdés. A felkészülést már január 7-én elkezdjük, és a rendelkezésre álló 8 hétbe bele akarjuk tenni a megfelelő munkamennyiséget, a megfelelő színvonalon. Nem építhetünk a szerencsefaktorra, ezt minimálisra kell lecsökkenteni, ugyanis hibázási lehetőség nincs. Elvárás a maximális hozzáállás, az akarat, hogy legyen mindenki kellően motivált, minden egyes játékos érezze át a helyzetet, annak komolyságát. Több próbajátékosunk is lesz, addig akarunk dolgozni, forgatni a keretet, amíg ki nem alakul az a csapat, amely bárkit, bárhol képes lesz megverni, mert annyira sikerre éhes. Fontos lenne a jó rajt, a repülőrajt, az első három tavaszi meccs megnyerése, de összességében is a találkozóink több mint 50 százalékán győznünk kellene.

Prisztács Tamás edző (aki az utolsó három őszi bajnokin már nem ült a kispadon) helyét Szénay Péter vette át a klubnál, aki egy személyben szakmai igazgató és vezetőedző.

– Szénay Péter meglátása, irányvonala szerint megyünk a továbbiakban, a megbeszéltek alapján. Az ő munkáját Baksa Zoltán, mint játékos-másodedző, illetve Petranics Szergej kapusedző segítik. Az utóbbi években folyamatosan fejlődött a városban a sport, a labdarúgás-infrastruktúra, a színvonalas munkához rendelkezésre állnak a megfelelő pályák, eszközök.

Szép emlék marad

Némi örömük a Magyar Kupában lehetett a cigándiaknak, akik szeptember 23-án a nemzetközi kupainduló Mol Vidi FC-től csak 2–0-ra kaptak ki hazai pályán, 900 néző előtt.

– Igazi ünnep volt, örök, szép emlék marad mindenki számára – nyilatkozta Terjék Sándor. – Ott, akkor, több tényező miatt megfelelő volt a játékunk. Utólagosan is tisztelet a Vidinek, amely nem tartalék csapattal érkezett hozzánk, és akik ellen egy jó mérkőzést tudtunk vívni. A tévéközvetítésnek köszönhetően egy ország látta a meccset, és pozitív visszhangokat kaptunk.

A cigándiak keretében egyelőre annyi változás történt, hogy leigazoltak egy 19 éves támadót a szlovák másodosztályú Lokomotiva Kosicétől, Jakub Novotnýt. Még nem küldtek el senkit a keretből, és senki sem jelentette be távozási szándékát, de biztos, hogy ez változni fog az elkövetkezendő hetekben. A felkészülési szakaszban 10 edzőmeccset tervez játszani az együttes.

Tények: gólszerzők

2 gólos: Engel Alex, Fodor András, Molnár László, Timkó Zsolt

1 gólos: Angyal Norbert, Jóni Gábor, Kovács Gergő, Sánta Kázmér

Öngól: Tóth István (Sajóbábony)

