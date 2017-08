Chilébe is éremért utazik Feczkó Csanád

A 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál második napján aranyozta be szereplését Feczkó Csanád, az MVSI kiválósága, aki a 18 éven aluliak seregszemléjén az 50 kilósok mezőnyében diadalmaskodott.

Kiadtam, amit tudok, magabiztos versenyzéssel győztem.” Feczkó Csanád

Esélyeshez méltóan

– Néhány szakmabeli azt mondta nekem a finálé után, hogy „csak” igazoltam a papírformát – mondta nevetve a miskolci judoka. – Azt feleltem, hogy a cselgáncsban nincs papírforma, ebben a műfajban ugyanis bármi megtörténhet. Elég egy pillanatnyi kihagyás, máris eldobják az embert és kész, vége az álmoknak, ugrott ez a bizonyos esélyesség. Bár első számú kiemeltként léptem tatamira, mégsem volt rajtam semmiféle nyomás. Kiadtam magamból, amit tudok, magabiztos versenyzéssel győztem. Örülök, hogy jó versenyt vívtunk, remek hangulat uralkodott a csarnokban, meg is köszöntem a nézők frenetikus támogatását, nélkülük aligha értem volna célba. Mert űztek, hajtottak, egyszerűen nem engedték, hogy elfáradjak. Maga az EYOF egyébként egyenesen fantasztikus volt, még soha nem jártam és szerepeltem ekkora léptékű viadalon, ezért egészen biztosan életre szóló élmény marad nekem. Már most arról álmodom, hogy későbbi pályafutásom során is megadatik nekem néhány nagyon nagy verseny, gondolok az olimpiákra is.

Éremceremónia

Versenye után a tizenhét éves fiatalember rengeteg gratulációt kapott, sokáig nem is tudott elaludni, a történtek hatása alá került, mint mondta:

– Nagy boldogsággal olvastam a címemre küldött jókívánságokat a telefonomon – folytatta. – Kifejezetten különleges levél ugyan nem volt köztük, mégis szinte mindegyik megmaradt bennem. Dolgoztak is bennem az események, a győzelmem után ezért csak késő éjszaka szenderültem álomra. Másnap pihentem, majd szinte faltam az EYOF-ot. Hol a faluban sétálgattam, hol drukkoltam a társaimnak, jöttem és mentem, mindenre kíváncsi voltam, szó szerint élveztem a fesztivált és persze a budapesti vizes világbajnokság eseményeit is. A faluban ugyanis kialakítottak egy szobát, amelyben találkoztak a magyarok – szakvezetők és versenyzők –, akik ott elengedték magukat és drukkoltak. Nekem a férfivízilabda a kedvencem, szombaton este is szorítottam a magyar válogatott tagjainak, akik közül személyesen még nem ismerek senkit, de ezt a hiányosságomat valamikor szeretném pótolni. Végig Győrött maradtam, aztán Budapestre vittek minket, a fővárosban tartottak egy éremceremóniát, majd visszajöttünk a kisalföldi „fővárosba”, ahol megkezdődött az edzőtáborunk. Rohamléptekkel készülünk az ifjúsági világbajnokságra és az elutazásig csak annyi ideig leszek Miskolcon, amíg átcserélem a cuccaimat.

Még egy érmet

Az említett ifi vébének Santiago de Chile ad otthont. Feczkó Csanád augusztus 9-ét már áthúzta a naptárában, ezen a napon versenyez Dél-Amerikában és célozza meg második nyári érmét.

– Szeretnék okot adni arra, hogy ismét meg kelljen keresniük – emelte hangját a győri aranyérmes. – Most, hogy diadalmaskodtam az EYOF-on, kicsit megkönnyítettem a majdani riválisaim dolgát. Ugyanis a világhálóra kikerültek a meccseim, így benne van a pakliban, hogy rám készülnek, kikockáznak. Igen ám, de olyan ez, mint a fegyverkezési verseny: ha valakinek széles a repertoárja, azaz nem csupán egyféle technikát képes bevetni, akkor ez a fiú nem kerül bajba. Igyekeztem kicsit humorosan fogalmazni, ugyanis saját magamról van szó. Ennek következtében elárulom: Chile fővárosában kicsit másképpen fogom előadni a tudományomat, mint azt Győrött tettem. Santiago miatt álltam meg csupán egyetlen napra, újra ugyanannyit gyakorlok, mint az elmúlt hetekben, hónapokban. Most az foglalkoztat erősen, hogy az EYOF után a tengerentúlon is sikerüljön a csúcsformámat adnom. Mivel százszázalékos garancia semmire nincs, ezért csak Dél-Amerikában derül majd ki, hogy mire leszek képes a világbajnokságon.

Már visszanézte

Arra a kérdésre, mely szerint megnézte-e már az aranycsatáról készült videofelvételt, Feczkó Csanád ezt válaszolta.

– Persze, visszanéztem, sőt nem is egyszer. Minden rendben volt, mindent úgy csináltam, ahogyan a mesterem kérte. Nem is maradt el az eredmény.

