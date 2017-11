Certa Rallye Sprint – Újhelyben avatnak amatőr bajnokot a ralisok

Helyi segítségnek köszönhetően, régi klasszikus pályát talált meg ismét a rendező. A Magyar Amatőr Rallye Bajnokság Északi Régiójának záróviadalát sátoraljaújhelyi központtal, a Bozsva és Telkibánya közötti szakaszon tartják meg.

Pontosan harminc évvel ezelőtt, ’87-ben volt utoljára Certa Rally” Juhász István

A verseny szombaton délelőtt az adminisztratív és a technikai átvételekkel kezdődik, ezután pedig a benevezett párosoknak lehetőségük van a pályabejárása is. A MARB-futam éles, mért része vasárnap reggel nyolc órakor kezdődik, innentől kezdve folyamatos forgalom lesz az említett szakaszon. A párosok mindkét irányba három-három alkalommal teljesítik a 6 kilométeres gyorsaságit, ez­után hirdetnek majd győztest.

Megtalálták Bozsvát

– Első körben a Rudabányácska–Károlyfalva közötti pályát néztük ki, amit az újhelyi barátaink, segítőink ajánlottak a figyelmünkbe – fogalmazott Juhász István, a rendezőbizottság tagja. – Szívemnek nagyon kedves ez a szakasz, de különböző okok miatt ez nem jött össze. Ettől függetlenül a szezonzárót mindenképpen Sátoraljaújhely környékén, a zempléni régióban akartuk megtartani. Sokan szeretik ezen a vidéken a ralit, azonnal az ügy mellé álltak, így végül a Bozsva–Telkibánya gyorsaságira esett a választásunk. Elképzelhető, hogy egy hosszabb távú együttműködés első állomásáról beszélünk, reményeink szerint a hétvégi versenyre nemcsak a MARB mezőnye érkezik, hanem néhány felvidéki ralis is rajthoz áll az aszfaltos futamon.

Juhász István azt is kiemelte, hogy a szezon végén vélhetően nem lesz nevezési csúcs, akkora mezőnyre nem lehet számítani, mint Borsodnádasdon vagy éppen Lyukóbányán. A jelenlegi állás szerint azonban ötven-hatvan páros összegyűlhet hétvégére, ami az esztendő zárásaként remek mezőnynek tekinthető.

Három kör

– Hat kilométer hosszú pályánk lesz, amit mindkét irányba háromszor teljesít a mezőny – folytatta Juhász István. – Így az osztályra vonatkozó 30 kilométeres szabályt tartani tudjuk majd. Ugyanakkor figyelnünk kell a korai sötétedésre, hiszen a MARB-osok nem feltétlenül rendelkeznek az első osztályhoz hasonló lámpasorral. Elsődleges természetesen a biztonság, szeretnénk ezt a hétvégét úgy lebonyolítani, hogy mindenki elégedetten távozzon Sátor­aljaújhelyről.

A zempléniek egyébként szeretnék visszakapni az első osztályú futamukat is, bízunk benne, hogy a MARB-verseny után erre is lesz majd lehetőség. Pontosan harminc évvel ezelőtt, ’87-ben volt utoljára Certa Rally, most a cég ismét a sportág mellé állt, amit igyekszünk a lehető legjobban meghálálni.

ÉM-ME

A MARB Északi Régiójának állása

1. Tim Gábor, Tímár Tamás (Nissan Sunny Gti) 74 ,

2. Hulmann Gábor, Molnár Zsolt (Lada VFTS) 60,

3. Bukulya István, Kapás Attila (Lada 2017) 50,

4. Geng Bence, Geng Ferenc (Opel Corsa A2R2) 32,

5. Simon György, Simon Tímea (Lada 21074) 28,

6. Simák Tamás, Volosinovszky Mihály (Lada VFTS) 26 pont.

Az eddigi állomások

A MARB Északi Régiós mezőnye eddig öt futamon gyűjthetett pontokat. A szezonnyitót Nógrádban, a kazári szakaszon tartották, majd jött a száz autót felvonultató borsodnádasdi aszfaltos száguldás. Júliusban a Domaháza–Zabar sprintverseny szerepelt a versenynaptárban, szeptember közepén a közkedvelt Lyukóbánya–Parasznya, október elején pedig a Felsőnyárád–Sajókaza közötti pályát használták az amatőrök. Most pedig érkezik a szezonzáró Certa Rallye Sprint a Bozsva–Telkibánya gyorsaságin.

