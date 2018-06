Cél, hogy szolgáltató településsé váljanak Vadnán

Régóta tervezett fejlesztések valósulhatnak meg idén az észak-borsodi kis településen. Mint azt Bencze Pétertől, Vadna polgármesterétől megtudtuk, a községháza és az óvoda energetikai felújítása két szempontból is fontos volt számukra: egyrészt Vadnán hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetnek az élhető településkép kialakítására, másrészt pedig a rezsin megtakarított pénzt más korszerűsítésekre tudnák fordítani.

A munkálatok

– A községháza egy külső szigetelést kaphat, belül pedig a teljes fűtésrendszer megújul majd, mégpedig oly’ módon, hogy a jelenlegi gázkazánt geotermikus energia is segíti majd. Az óvodában ennél komplexebb munkák valósulnak meg, a fűtésrendszer korszerűsítése és a hőszigetelés ott is elkészül, de az intézmény teljes belső felújítása és a tető tatarozása is megvalósulhat még az évben – mondta a Bencze Péter, aki reményét fejezte ki, hogy a munkálatokkal végezni tudnak az október 31-i határidőig.

Vadnán egyébként a településkép rendezése mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy egy szolgáltató települést alakítsanak ki.

– A közmunkát is igyekszünk úgy szervezni, hogy a benne dolgozók értéket hozzanak létre. Ennek segítségével dolgozunk évek óta a település járdáinak és vízelvezetőinek felújításán, és úgy néz ki ennek idén a végére is érünk. De ugyanígy közmunkásokkal vágtunk neki egy sportpálya felépítésének is, melyet mi, utalva a település múltjára, lovagi parknak nevezünk – mondta a polgármester.

A jövő márciusra elkészülő sporttelepen lesz tenisz-, lábtenisz-, tollaslabdapálya és egy park is, de pályázati forrásból elkészül egy műfüves focipálya is.

TÁ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA