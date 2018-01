Cél az aktív pihenés megkedveltetése Sárospatakon

Elmondta, hogy 2017-ben a gyalogos- és vízitúra-útvonalakat tesztelték, idén pedig a kerékpáros vándortáborokat is bekapcsolják a programba. A kerékpárosok három helyszínen, az Őrségben, a Börzsönyben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tekerhetnek majd. Az egyhetes vándortáborok szervezésével az a cél, hogy az aktív pihenést megszerettessék a 10–17 éves korosztállyal.

– Az 1 hetes vándortábor 21 ezer forintba kerül. Ez az összeg tartalmazza a szállást, az étkezést és a programokat is – mondta Révész Máriusz, aki hozzátette, szeretnék a tanárokat is ösztönözni arra, hogy vándortáborokat szervezzenek. A kormánybiztos még hozzátette, nem csupán felső tagozatos és középiskolások előtt áll nyitva a vándortáborozás lehetősége, de várják az egyesületek, egyházközségek jelentkezését is.

– ÉM-BG –

