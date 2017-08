Cél a minél jobb szereplés Sajószentpéteren

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. osztály bajnokság Északi csoportja harmadik fordulójának keretében a Sajószentpéteri Szabad­idő Sport Egyesület együttese hazai környezetben 9-1-re diadalmaskodott Szalonna gárdája ellen és 7 ponttal a második helyen áll a táblázaton.

Az álmodozás ideje nálunk még nem következett be.” Balogh József

A múlt kötelez

– Újoncok vagyunk a második vonalban – kezdte Balogh József, a péteriek 53 éves edzője, aki hajdani Borsodi Bányászban nevelkedett. – Én még játszottam a már megboldogult klub egykori sikeres csapatában, most pedig ugyanezen a sporttelepen szakvezetőként irányítom „fiaimat”. Harmadik éve dolgozom itt, de különösebb célt most nem határoztunk meg. Az a vágyunk, hogy minél jobban szerepeljünk, ebben akár a dobogó is benne van, s mivel semmilyen terhet nem raktunk a játékosok vállára, felszabadultan futballozhatnak. Ennek látjuk is a jeleit, így bizakodással tekintünk az elkövetkezendő fordulók elé.

A tréner szerint a Sajóvámos és a Sajósenye-Arnót emelkedik ki a mezőnyből, amelynek meglepetésalakulata éppen a Sajószentpéter lehet.

– Az álmodozás ideje azonban még nem következett be – folytatta Balogh József. – Szerények vagyunk, mindig csak a soron következő mérkőzésünkre összpontosítunk és nem szállunk el a mostani 9-1-es diadalunktól. Mert gyenge volt a Szalonna, ha a helyzeteink úgy negyven százalékát kihasználjuk ellenük, akkor… Nálunk egyébként technikailag mindenki képzett, a sok edzőmérkőzésen összeszoktak a fiúk, a bajt abban látom, hogy az erőnlétünk kívánnivalót hagy maga után.

Ennek okáról az edző megjegyezte: a rajt előtt heti két edzést terveztek, végül – a munkahelyi és az iskolai elfoglaltságok miatt – csak egyszer gyakorolnak.

– Átlagéletkorunk ebben az osztályban idősnek mondható, hiszen 27 év körül „mocorgunk” – közölte Balogh József. – Keretünk tizenkilences, nem ártana, ha bővebb lenne, de nincs mit tenni, ennyien vagyunk. Döntően a helyi, azaz sajószentpéteri játékosokra építjük a jelenünket és a jövőnket, csak néhányan járnak hozzánk Mucsonyból, Kazincbarcikáról és Putnokról. Az a tervünk, hogy az U19-es csapatunkból a legügyesebb fiatalokat felvisszük a nagyokhoz, szokják a légkört és rázódjanak bele ebbe a csoportba mottóval.

Helyiekkel

A Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület tárgyi feltételei jónak mondhatók, öltözőépületük megfelelő, pályájuk gyepszőnyege azonban lehetne jobb is – ezen a jövőben gyakori locsolással próbálnak segíteni. A nélkülözhetetlen anyagiakat főtámogatójuk, az önkormányzat biztosítja a klubnak, aztán a támogatásban élen jár Balla Albert, továbbá Pasiczki Csaba elnök, aki játékosként is szolgálja az egyesületet.

Az Északi csoport állása

1. Sajóvámos 3 3 – – 12-6 9

2. Sajószentpéter 3 2 1 – 16-3 7

3. Szirmabesenyő 3 2 – 1 5-1 6

4. Aszaló 3 2 – 1 7-5 6

5. Alsózsolca 3 1 2 – 8-6 5

6. Tiszalúc 2 1 1 – 9-2 4

7. Szirma SE-UDSC 3 1 1 1 5-5 4

Mályinka 3 1 1 1 5-5 4

9. Sajósenye-Arnót 2 1 – 1 5-6 3

10. Bódvaszilas 3 1 – 2 4-7 3

11. Miskolci VSC 3 1 – 2 3-6 3

12. Dédestapolcsány 3 1 – 2 6-17 3

13. Parasznya 3 – 1 2 8-10 1

14. Szalonna 2 – 1 1 2-10 1

15. Rudabánya 3 – – 3 1-7 0

16. Múcsony visszalépett

