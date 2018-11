Cégek még küldenek egymásnak karácsonyi képeslapokat?

De vajon mennyire van ezeknek létjogosultsága manapság? Az internet szinte egész életünket átszőtte, és aligha tudjuk elképzelni nélküle mindennapjainkat. Ma már elég csak néhányat kattintani, és elérhetjük a világ másik pontján élő barátainkat, üzleti partnereinket.

Ezt sokan az ünnepek környékén is kihasználják, és a számos, online elérhető képeslap közül választanak. Bár napjaink fiataljai már aligha tudják, milyen érzés a postástól átvenni a levelet, képeslapot, pedig egykoron ez volt az ünnepek környékén is az egyetlen opció. A karacsonyi-kepeslapok.hu szerint azonban a klasszikus, papír alapú képeslapok reneszánszukat élik, és sokan teszik le mellettük a voksot céges meglepetés kapcsán is.

Online jókívánságoké a jövő?

Az év végi rohanásban mi sem tűnik egyszerűbbnek, mint néhány e-mail-t kiküldeni az üzleti partnerek számára, és máris le van tudva a dolog ezen oldala. De vajon mennyire értékelik ezt manapság az emberek? Bár kétségkívül kedves gesztusnak számít a webes képeslapküldés, de a hagyományos, papír alapú megoldások klasszisokkal nívósabbnak számítanak.

Ha időt és energiát fordítunk a képeslap kiválasztására, feladására, abból azonnal tudni fogja az üzleti partner, hogy fontos számunkra, és ezt szeretnénk ilyen módon is kifejezésre juttatni. Nem állítható tehát, hogy az online jókívánságok kiváltanák a jövőben a hagyományos karácsonyi képeslap küldését, hiszen ez utóbbi sokkal nagyobb erkölcsi értékkel bír.

Papír alapú karácsonyi képeslap

S hogy milyen karácsonyi képeslap mellett érdemes letenni a voksot? A kínálat minden korábbinál szélesebb, és így többféle stílus, kivitelezés, színvilág közül válogathatunk. A legfontosabb az, hogy minőségre helyezzük a hangsúlyt, s ma már prémium kategóriás darabok is elérhető áron beszerezhetőek online. A klasszikus színek és minták mellett modern színvilág és formák közül is választhatunk, ez pedig a fiatalos, lendületes csapatok számára lehet remek választás.

Trendek és kivitelezés

Lézervágott megoldások, nívós rátétek, 3D hatás és különleges formavilág- a lehetőségek száma végtelen, és minden rendelkezésre álló darab megfelelő lehet az üzleti jellegű jókívánságok közlésére. Magunk választhatjuk ki a betűtípust, az elhelyezendő szöveget, de akár egészen egyedi megoldások is megszülethetnek, ha kreatívra vennénk a figurát. A korszerű technológiákkal igényes végeredmény születhet, amely megállja a helyét, legyen szó bármilyen jellegű üzleti kapcsolatról is.

Rendeljen időben!

S hogy mikor érdemes leadni a karácsonyi képeslap megrendeléseket? A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan már hónapokkal korábban arra törekednek, ne maradjon minden az utolsó percre. Erre a képeslapok kiküldése során különösen érdemes figyelni, hiszen ilyenkor a szolgáltatók nagyon leterheltek. A legjobb, ha amint van időnk, kiválasztjuk az online felületen a megfelelő képeslap fajtákat, és leadjuk a megrendelést.

Az ilyen következetességnek köszönhetően már kéznél lesznek a képeslapok, melyek csak arra várnak, hogy időben feladjuk azokat a megfelelő címekre. Az év vége sokak számára egyébként is a hajtásról szól, érdemes előre gondolkodni, és letudni legalább a képeslapok beszerzését. Ilyen módon a céges partnerek felé kinyilvánított jókívánságok biztosan időben megérkeznek majd, betöltve ezzel a rájuk szabott szerepet.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA