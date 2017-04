Cannes – Főleg európai és négy amerikai alkotással versenyez Mundruczó Kornél filmje

A szervezők csütörtökön jelentették be Párizsban, hogy eddig 18 alkotás kapott meghívást a versenyprogramba, de a lista a következő napokban még bővülhet.

A május 17-én kezdődő fesztivál Arnaud Desplechin Les Fantomes d’Ismael című filmjének díszbemutatójával veszi kezdetét. A versenyen kívül vetített francia alkotás főszerepeit Mathieu Amalric és az Oscar-díjas Marion Cotillard alakítja.

Az idei mustrára is számos hollywoodi sztárt várnak, felvonulhat a vörös szőnyegen egyebek mellett Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Dustin Hoffman, Julianne Moore, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Nicole Kidman, Robert Pattinson, Isabelle Huppert és Jean-Louis Trintignant is.

Négy amerikai alkotás versenyezhet az Arany Pálmáért. Sofia Coppola Csábítás című filmjét, amelynek főszerepeit Nicole Kidman, Elle Fanning, Colin Farrell és Kirsten Dunst alakítja, Don Siegel 1971-ben forgatott A tizedes háreme című filmje ihlette Clint Eastwooddal a főszerepben. A történet az amerikai polgárháború idején egy lányiskolában játszódik.

Todd Haynes Julianne Moore és Michelle Williams főszereplésével forgatott Wonderstruck című alkotása két siket gyerek története. Benny és Josh Safdie egy bankrablóról forgatott filmet Good Time címmel, a főszerepben Robert Pattinsonnal. Dustin Hoffman pedig Noah Baumbach alkotásával, a The Meyerowitz stories című filmmel érkezik a Croisette-re.

A vendéglátó Franciaországot négy film képviseli a mezőnyben. Jacques Doillon a száz éve elhunyt híres szobrászról forgatta Rodin című alkotását, a címszerepben Vincent Lindonnal. Francois Ozon négy év után egy thrillerrel tér vissza Cannes-ba. A L’Amant double (A kettős szerető) főszerepeit Marine Vacth és Jérémie Renier alakítja. Az Oscar-díjas The Artist – A némafilmes rendezőjének, Michel Hazanaviciusnak a Le Redoutable (A rettenthetetlen) című filmje Jean-Luc Godard-ról szól, az alkotás a svájci rendező volt felesége, Anne Wiazemsky regénye alapján készült, a főszerepet Louis Garrel alakítja. Először kapott meghívást a versenybe Robin Campillo 120 battements par minute (Percenként 120 szívverés) című filmével, amely az Act Up AIDS-ellenes mozgalom történetét dolgozza fel, Adele Haenellal a főszerepben.

A hazai filmek mellett európai alkotások dominálják a versenyt. A kétszeres Arany Pálma-díjas Michael Haneke Happy End című drámájának főszerepét Jean-Louis Trintignant és Isabelle Huppert alakítja, az osztrák rendező előző, Szerelem című filmjéhez hasonlóan. A történet egy észak-franciaországi nagypolgári családról szól, amely a migránstáborok közelében él. A filmet a tavaly felszámolt calais-i táborban forgatták.

A görög Jorgosz Lantimosz A homár című filmjével két éve a zsűri díját nyerte el Cannes-ban. Legújabb filmjében, az Egy szent szarvas meggyilkolásában (Killing of a Sacred Dear) is Colin Farrell játssza a főszerepet, az Oscar-díjas Nicole Kidman, valamint Alicia Silverstone oldalán. A történet egy sebész és egy tinédzser furcsa kapcsolatát mutatja be, aki fokozatosan fészkeli be magát a sebész családjába.

Szergej Loznyica Ködben című játékfilmje 2012-ben Cannes-ban szintén az Arany Pálmáért versenyzett és végül a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját nyerte el. Az ukrán rendező Dosztojevszkij 1876-os kisregényének, A szelíd teremtésnek (A Gentle Creature) a filmadaptációjával tér vissza, amelyben ismételten a bűn és bűnhődés témakörét járja körbe.

A Leviatán című orosz film rendezőjének, Andrej Zvjagincevnek a Loveless című filmje egy válófélben lévő párról szól. A német-török Fatih Akin Sötétben címmel Diane Krugerrel a főszerepben forgatta a németországi török közösségben játszódó bosszútörténetet.

Thierry Frémaux, a fesztivál művészeti igazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatóm elmondta, hogy az Európában jelenleg alapkérdésnek számító menekülthelyzet nagyon jelen van a meghívott versenyfilmekben.

Ázsiából két dél-korai és egy japán alkotás érkezik. Bong Jon Hu fantasztikus kalandfilmjében (Okja) Tilda Swinton és Jake Gyllenhaal látható, Hong Szang Su egy fekete-fehér alkotással kapott meghívást, Kavasze Naomi Ragyogás című filmje pedig egy látási zavarokkal küzdő operatőr története.

Az Arany Pálmát május 28-án adják át, a nemzetközi zsűri elnöke Pedro Almodóvar spanyol rendező.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA