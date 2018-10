CAFe Budapest – Koncerttel és kiállítással kezdődött el a fesztivál

A CAFe Budapest immár hagyományosan illeszkedik a budapesti, ezen túlmenve pedig Európa kulturális naptárába – hangsúlyozta Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős európai biztos a pénteki megnyitón a budapesti Müpában.

Hozzátette: 2018 a kulturális örökség európai éve, s a cél az, hogy olyan rendezvényeket támogassanak és serkentsenek, amelyek azt példázzák az európai kontinensen élőknek, hogy több olyan szál és hagyomány köt össze minket, mint amely elválaszt. A CAFe Budapest pedig tökéletesen jeleníti meg ezt a törekvést – mutatott rá.

Magyarországon rengeteg új, színvonalas kulturális helyszín jött létre, mert bíznak abban, hogy a magyar nemzeti kultúrának reneszánsz időszaka következhet – hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára. Kiemelte, hogy egy nemzet sem képzelhető el saját kultúrája nélkül.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes arról szólt, hogy a magyar kultúra a nemzeti identitásunk része, s komoly megtartó erővel bír. Ezért kell megőrizni és átadni a következő generációk számára – fűzte hozzá.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a szervező Operatív Testület elnöke elmondta, hogy a CAFe Budapest egyik fő témája idén a balti államok művészete és a száz éve született Leonard Bernstein, emellett kiemelt figyelmet kap Bartók életműve is. Három balti ország, Észtország, Lettország és Litvánia idén ünnepli függetlensége századik évfordulóját, ennek tiszteletére a fesztivál nyitókoncertjét is a lett Sinfonietta Riga adja Erki Pehk karmesterrel.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője, az Operatív Testület tagja azt hangsúlyozta, hogy a kultúra fogyasztása tartást ad az embernek, s a kultúra a mai világban egyre jelentősebb helyet foglal el.

Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója a pénteken nyílt Salla Tykkä – Rövid címek című kiállításról elmondta: az alkotó munkáinak középpontjában az egyén, az én és a személyiség vizsgálata áll.

Cita-Högnabba Lumikero, a FinnAgora igazgatója az intézmény fő feladataként nevezte meg a finn kultúra és tudomány terjesztését szerte a világban, s hogy hidakat képezzenek Magyarország és Finnország, valamint intézményeik között.

A pénteki nyitókoncerten a Müpában Elis Vesik, Peteris Vasks, Andris Dzenitis és Erkki-Sven Tüür művei szólalnak meg Erki Pehk vezényletével.

A Töltsd fel magad! mottóval meghirdetett 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál mintegy 40 helyszínen több mint 100 programmal, komoly- és könnyűzenei, színházi, táncművészeti és újcirkuszi előadásokkal, képzőművészeti, irodalmi és egyéb eseményekkel várja a közönséget október 21-ig.

A fesztiválra Ólafur Arnalds re:member című lemezével érkezik, a The King’s Singers világpremierre készül, Gyöngyösi Levente új művét Budapesten szólaltatják meg először, a Recirquel Újcirkusz Társulat My Land című új produkcióját a fesztiválon tekintheti meg először a közönség.

Észt darabok a Quatuor Diotima vonósnégyes koncertjén is hallhatók majd, de nem hiányzik a CAFe Budapest programjából a világhírű észt komponista Arvo Pärt sem, a szintén észt Girls in Pears pedig az A38 színpadán lép fel. A fesztivál rendhagyó helyszíneken is jelen lesz: ilyen például az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Nagycirkusz, az Instant romkocsma, míg a háromnapos Dante XXI. programsorozatnak Csepel ad otthont, emellett a fesztivál a főváros közterein is megmutatja magát.

-MTI-

