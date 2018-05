BVSC vs. MVLC – Fővárosi, vagy borsodi induló lesz az Európa Kupában?

Elérkezett a szezon utolsó mérkőzése a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata számára. Az együttes az évadban közel ötven összecsapást vívott három sorozatban (bajnokság, Magyar Kupa, Európa Kupa), de az egyik legfontosabb szombaton 17 órától vár rá a fővárosi Szőnyi úti uszodában.

Nagy kiemelkedett

Az 5. helyért zajló csata az egyik fél második győzelméig tart, s miután az előző hét végén a BVSC nyert hazai medencében, s hét közben ugyanígy tettek a borsodiak is, a párharc 1–1-re áll. Amelyik csapat jobb lesz, kivívja az Európa Kupa indulás jogát. Dr. Sike József vezetőedzővel előbb a szerdai, 12–10-es sikerrel zárult meccsről beszélgettünk.

– Előzőleg, a felvezetőben azt mondtam, keressük még önmagunkat, illetve azt is, hogy a tüzéreink fele még a hordágyon van. Mindkettőt megoldottuk – fogalmazott a szakvezető, aki így folytatta: – A mérkőzés során, végig, magabiztosan vezettünk, egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy nyerünk. A BVSC ugyan feljött mínusz két gólról egyre, többször is, de nem lett dráma, hiszen utána elléptünk négy találattal. Az előző meccshez képest most volt egy sokkal jobb kapusteljesítményünk, a lövőink nem nulláztak, mi pedig nem adtunk könnyű gólokat az ellenfélnek. Kiemelkedett Nagy Ádám, a maga öt találatával, akiről mindig is mondtam, hogy a magyar vízilabda egyik nagy tehetsége. Viszont tavaly vállsérülésből jött vissza, majd az év végén, illetve januárban húsz napot ki kellett hagynia egy műtét miatt. Nem véletlenül hívta még be annak idején a válogatott keretbe Benedek Tibor, és nem véletlenül volt utánpótlás válogatott. Tehát igazából öt hónapja dolgozik úgy, ahogy kell, és én a góljai mellett még megemlíteném a védőmunkáját is, mert a BVSC egyik legjobbját, Pásztor Mátyást kapta őrzésül, és ezt is jól megoldotta.

Az üzemi hőfok

A mai, sorsdöntő ütközetről az alábbi volt a véleménye a PannErgy-MVLC szakvezetőjének.

– Az ilyen kiélezett csatáknál már az is számít, hogy miként kelsz fel – vágott bele a miskolci tréner. – A teher mind a két csapaton ugyanolyan, a kérdés, hogy egyénileg, és ezzel együtt csapatszinten ki tud többet letenni arra a bizonyos asztalra. Nyilván van egy szerencsefaktor is, hogy a lövés után a labda kifelé vagy befelé pattan a kapufáról. Tényleg apró dolgok fognak dönteni, nem az, hogy ki úszik jobban. Általánosságban azt mondják, hogy ilyen egymás elleni párharcban, az utolsó meccsen annak áll inkább a zászló, aki a felfelé ívelő formát mutatja, és most magunkat érzem ilyennek, bár, még az általam elképzelt üzemi hőfokot nem értük el… Ugyan szerda előtt háromszor is kikaptunk a BVSC-től, de csak egy góllal, s volt olyan mérkőzés, amelyen mi vezettünk 7–4-re, és olyan is, amelyen kétszer álltunk fel. A győztes, az 5., majd odakerül a történelem könyvek oldalaira, nem emiatt, hanem azért, mert nemzetközi kupainduló lett. Tudom, de a játékosok is tudják, hogy milyen kemény volt ez a szezon, hogy mennyi mindent tettek bele, és most van 32 percünk arra, hogy megoldjuk a feladatot, hogy elérjük azt a célt, amit kitűztünk magunk elé.

Pihenő jön

Dr. Sike József elárulta, hogy ezután a találkozó után a játékosok szabadságra mennek, és a keretnek (amelynek fele kicserélődik) legközelebb csak július 25-én kell majd találkoznia, ekkor kezdődnek ugyanis a rávezető edzések. A teljes értékű edzésmunka az ősszel induló, 2018/2019-es pontvadászatra öt nappal később, július 30-án veszi kezdetét.

ÉM-MI

