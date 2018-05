BVSC vs. MVLC – Büntetők döntöttek a kupaindulásról

A férfi vízilabda OB I-ben, az 5. helyért zajló rájátszásban a harmadik mérkőzést vívta egymással a hétvégén a BVSC-Zugló, illetve a PannErgy-Miskolci VLC csapata. Az egyik fél két sikeréig tartó csata a kezdés előtt, két felvonás után 1–1-re állt, így ez a meccs volt a „döntő”, de nemcsak ez volt a tét, hanem ezzel együtt az Európa Kupa indulás kiharcolása is.

Hasonló dolgok

Nagyon felkészült mindkét alakulat a másikból, így ennek is volt köszönhető, hogy az első felvonásban sokáig nem született gól. A helyzetek megvoltak, de a kapusok is jól éltek a játékkal, tehát jó ideig maradt a 0-0. A játékrész utolsó két és fél percében négy kiállítást is kapott a vendéggárda, ezekből egyet Létay értékesített, de Nagy Á. rögtön válaszolt (1-1). A második negyedben is hasonló dolgok történtek: védések, kihagyott lehetőségek, amiben azért benne volt a tét is. 2:46 perc volt vissza, mikor Czigány dobott gólt (2-1), ám Milicic egalizálni tudott, sőt, 3 mp-vel a nagyszünet előtt Lukács volt eredményes, fórból (2-3).

Brutalitás, büntetők

A harmadik menet eleje a miskolciaké volt, leginkább Haleké, aki két akciótalálatot elérve háromgólos vezetéshez juttatta a PannErgyt (2-5). Aztán Török, illetve Berta is megtalálta a helyes megoldást (3-6), a negyedik hazai „dugó” Czigány nevéhez fűződött. 20 másodperccel a felvonás befejezése előtt a játékvezetők szerint Berta brutalitást követett el Létayval szemben, amiért előbbi 4 perces büntetést kapott, a BVSC azonnal ötméterest, amit Pásztor nem hagyott ki (5-6). A negyedik játékrészben szintén Pásztor lőtt gólt (6-6), aztán Csapó (7-6), de az ezen a napon remekelő Halek egalizált (7-7). A nyílt és kemény mérkőzés a rendes játékidőben már csak egy-egy találatot hozott (Czigány, és Nagy Á., 8-8), vagyis jöhettek a büntetők.

Ezek során, ötből 4–4-re álltak a felek (Pásztor, illetve Milicic hibázott), a folytatásban pedig egészen a negyedik körig kellett elmenni: ebben a házigazda csak kétszer rontott, a vendégek háromszor, így a tavaly 5. helyen záró MVLC ezúttal a 6. helyen végzett a pontvadászatban, amivel a nemzetközi kupaindulás lehetősége is elúszott, a BVSC-é lett.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

MKB Euroleasing-BVSC-Zugló – PannErgy-Miskolci VLC 8-8 (1-1, 1-2, 3-3, 3-2) – ötméteresekkel: 6-5

Budapest, 400 néző. V: Németh A., Csanádi.

BVSC: GYÖRKE – CZIGÁNY K. (3), Török B. (1), Csapó (1), Kovács P. (-), PÁSZTOR (2), Mészáros Cs. (-). Csere: Szakonyi (kapus), Szabó Bence (-), Várnai (-), LÉTAY (1), Ambrus (-), Sugár (-), Szabó Bendegúz (-). Edző: Szűcs Levente.

MVLC: CSOMA – Nagy Á. (2), Hornyák (-), Bowen (-), Vadovics (-), Milicic (1), HALEK (3). Csere: Kuzmenko (-), Berta (1), Sánta (-), Jakab (-), Misic (-), Lukács (1). Edző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 4/9, ill. 2/11

Gól/kettős emberelőnyből: 1/1, ill. 0

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 0

Szűcs Levente: – Úgy gondolom, öt mérkőzésből négyszer megverni a Miskolcot mindenképp nagy teljesítmény. Ugyan többször elhangzott, hogy ez két azonos szintű csapat, én a sajátomat mégis sokkal jobbnak tartom, bár a vendégek kohézió tekintetében újfajta szemléletet mutattak.

Dr. Sike József: – Nagyon nehéz ilyenkor mit mondani, mert ilyen körülmények között nem érzem, hogy vesztes lennék. A BVSC nagyon jól felkészült, jól játszott, megérdemelte a győzelmet. Kérdés, tiszta-e a játékvezetők lelkiismerete?

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1, a BVSC javára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA