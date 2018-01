Buszra szállt a petárdáktól megrémült kutya Miskolcon

Szilveszter és újév napján is érkeztek bejelentések a Miskolci Állatsegítő Alapítványhoz elkóborolt, megrémült kutyákról – olvashatták keddi cikkünkben.

– Nagyon jó, hogy az emberek odafigyelnek az állatokra – nyilatkozta lapunknak Pető Zsuzsa, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány telepvezető-helyettese. – Hét kutyus került be menhelyünkre, míg két kutyus ügyeletes állatorvoshoz. Nekik olyan súlyos sérüléseik voltak, hogy sajnos el kellett őket altatni.

Rómeó a hálószobában

Pető Zsuzsa elmondta azt is, hogy szerencsére voltak olyan szerencsés kutyák, amelyek chippel kerültek be a menhelyre, és többükért el is mentek a Sajószigeti úti telepre.

– Kicsi, a magyar vizsla buszozott is. Felszállt Hejőcsabán a buszra, majd a Tapolcai-elágazásnál leszállt és bement a benzinkútra – mesélte Zsuzsa. – Az állatbarát benzinkutas hölgy hozta be menhelyünkre éjfél után.

Volt még egy érdekes buszos történet – tudtuk meg a MÁSA munkatársától.

– Egy Rómeó nevű fiúkutya felszállt a 14-es buszra a NAV-nál, morcos volt, így az utasok leszálltak, majd tőlünk kértek segítséget, hogy mit csináljanak. Nem kellett kimennünk, mert később leszállt a buszról, aztán a Soltész Nagy Kálmán utcáig rohant, ahol egy családi ház hálószobájába ment be és onnan hozta be egy hölgy a menhelyre – mondta Pethő Zsuzsa, akitől azt is megtudtuk, hogy a kutyus sokkos állapotban volt a tűzijátékoktól. Azóta minden rendben van Rómeóval, megnyugodott, hiszen a gazdája érte ment.

ÉM-JLI

