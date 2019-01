Büszkék Tardona múltjára és jelenére

A helyi hagyományok – táncok, dalok és népszokások – felkutatása, meg- és átmentése a fő célja és feladata a Tardonai Kulturális Egyesületnek. Lovas Albert szakmai vezető elmondása szerint a rendkívül aktív szerveződést éppen húsz évvel ezelőtt hívta életre Tóth József néhai polgármester, de hogy fennmaradtak és ma is sikereket érnek el, abban hatalmas szerepe van Kakszi Györgyné és Balla Bálint korábbi elnököknek és Czakó Tivadar jelenlegi vezetőnek.

Az egyesület mellett a lokálpatrióta csoport fontosnak tartja Jókai Mór emlékének őrzését is. Mint ismert, a híres magyar író az 1848/49-es szabadságharc után néhány hónapig Tardona környékén rejtőzött el, az ezzel kapcsolatos emlékeket is gyűjtik, illetve a nemzeti ünnepeken természetesen megemlékezéseket is szerveznek tiszteletére.

Belül érezte

A szakmai vezető elmondása szerint a helyiek büszkék a sajátos nyelvjárásukra és néphagyományaikra is.

„Amikor én gyerekként elkerültem Miskolcra, magammal vittem ezt a szép tardonai „-suk, -sük” nyelvjárást. Természetesen hamar rájöttem, hogy az irodalmi nyelvünket is meg kell tanulni, de valahol belül mindig éreztem, hogy ez a különleges tájszólás egyszer még érték lesz. Az elbeszélések, beszámolók szerint szerencsére sok fiatal ma is így van ezzel, fontosnak tartják a tardonai identitásukat, mellyel büszkén ismertetünk meg másokat is.”

