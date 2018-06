Büszkék diplomájukra a Miskolci Egyetem végzősei

Csütörtök délelőtt a Bölcsészettudományi Kar, délután a műszaki és földtudományi karok végzős hallgatói vehették át oklevelüket a Miskolci Egyetemen: elkezdődtek a diplomaosztó ünnepségek. Pénteken délelőtt az Anyagtudományi Kar, délután pedig Műszaki Anyagtudományi Kar és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar diákjai kerülnek sorra. Az ünnepségeken nem csak diplomákat, de egyetemi kitüntetéseket, tiszteletbeli doktori okleveleket, habilitációs és Ph.D okleveleket, illetve hallgatói kitüntetéseket is átadnak. A rendezvényt magas rangú vendégek tisztelik meg jelenlétükkel. Csütörtök délelőtt dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, délután prof. dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, péntek délelőtt dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár és dr. Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, délután pedig dr. Kádár Pál közigazgatási államtitkár.

Diplomaosztón jártunk csütörtök délelőtt, a Miskolci Egyetem bölcsészettudományi kara ceremóniáján vettünk részt, ahol Tóth Evelin alapszakos szabad bölcsész köszöntötte a diákokat.

„A Miskolci Egyetemnek tudást, tapasztalatot és jó ismeretségeket köszönhetünk, de most már ki kell lépnünk az életbe és meg kell valósítanunk mindazt, amiért tanultunk” – kezdte beszédét a hallgató. „Akármilyen visszajelzéseket is kapunk majd a jövőben, legyünk mindig tisztában magunkkal és a teljesítményünkkel. Soha ne felejtsük el, hogy a saját szakterületünkön igenis a legjobbak közé tartozunk, legyen az zene, vagy bölcsészettudomány. Belőlünk, ha akarjuk és törekszünk rá, remek szakember válik. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy azért tanultunk ennyit, hogy azzal foglalkozhassunk, amit szeretünk és hivatásunknak érzünk, soha ne érjük be kevesebbel – mondta.

Debrecenből járt be

Voltak, akik még csak készülődtek a délutáni diplomaosztóra, őket is kérdeztük. „Két órakor veszem át a diplomámat munkaügy és társadalom igazgatási mesterszakból. Nagyon örülök neki, hogy eljutottam idáig. Korábban már megszereztem az alapszakot, egy évet dolgoztam, de aztán mégis úgy éreztem, hogy szeretnék tovább tanulni. Debrecenből jártam be, mert ott nem volt ilyen mesterképzési szak. Egyébként jó volt ez a két év, szerettem ide járni. Egyelőre nincsenek hosszú távú terveim, mert már van munkahelyem” – adta tudtunkra Váci Anna.

Közösségformáló erő

Néhány végzőst már családja körében találtunk, de egyetemi éveikre mindannyian szívesen emlékeztek ­vissza. „Anglisztika alapszakon végeztem és nagy megkönnyebbülést jelent, hogy végre átvehettem a diplomámat. Szeretnék tovább menni mesterszakra. Úgy érzem, életem egyik legjobb döntése volt, hogy a Miskolci Egyetemre jöttem tanulni Sárospatakról. A selmeci diákhagyományok ápolását nagyon élveztem, sok barátot és ismerőst szereztem” – osztotta meg velünk Takács Gergely.



Jó hírű a régióban

Bodol Ildikó még a régi kredites rendszerben járt történelem szakra. „Végre sikerült megszereznem a diplomát, aminek nagyon-nagyon örülök. Heves megyei vagyok, imádom a történelmet és a Miskolci Egyetemről minden fórumon és tanáromtól úgy hallottam, hogy a lehető legjobb képzést biztosítja számomra. Pozitív érzésekkel indulok el az életben, tudom, hogy hasznosítani fogom a diplomámat” – jegyezte meg Ildikó.

Az ünnepséget magas rangú vendégek tisztelték meg, többek között dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, aki köszöntőjét a Miskolci Egyetemhez fűződő szoros kötődésével fűszerezte. „Mindenek előtt köszönöm a büszkeséget, ami abból fakad, hogy egy olyan közösségnek lehetek a része, amelyet a selmeci hagyományok képviselnek. Alapvetően a tudomány és a tudás által elérhető fejlődés tisztelete, amit az egyetemi képzésnek köszönhetek. Ugyanakkor bölcsész mivoltomból fakad, hogy én is kaptam olyan üzeneteket a társadalom felől, mintha a mi diplománk kevéssé lenne értékes.

Az emberiség felét képviselik

Nos, ezt sem a statisztikák nem támasztják alá, sem a munkanélküliségi ráta, sem az elhelyezkedési lehetőségek. A mai profitorientált világban mégis kicsit elsikkadni látszik mindaz az érték, amelyet a humán tudományok és a művészetek jelentenek, annak ellenére, hogy az emberiség felét képviseljük. A Miskolci Egyetem igazi színességét és különlegességét a művészeti képzés adja, amit a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet képvisel. Vala­mennyien tudjuk, hogy Magyarország nem a kimeríthetetlen erőforrásairól híres, hanem a tudósairól és a művészeiről. Éppen ezért kell duplán megbecsülnünk azokat, akik itthon maradnak, és itt próbálnak tevékenykedni. Kezdjenek el dolgozni azzal a tudattal, hogy ma Magyarországon nincs jobb befektetés, mint a diploma” – bocsátotta útjára a végzős bölcsészeket az államtitkár.

Tovább folytatódik

Csütörtökön a Bölcsészettudományi Kar, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, a Műszaki Földtudományi Kar, és az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói vették át a diplomáikat. Pénteken 10 órakor: a Gazdaságtudományi Kar és az Egészségügyi Kar, délután 2-től a Műszaki Anyagtudományi Kar, és a Gépész­mérnöki és Informatikai Kar diplomaosztója lesz.

– Detzky Anna –

