Büszkék a kiváló miskolci diákjaikra

A két évtized alkalmából kerestük meg az alapító igazgatót és a jelenleg hivatalban levő ügyvezetőt, akik örömeikről és gondjaikról egyaránt beszéltek.

Fontos szerepük volt

Fuhrmann Géza testnevelő tanár 1998 és 2011 között tizenhárom esztendőn át dolgozott a sportiskolánál. Tíz évig igazgatóként irányított, majd hármat szakmai vezetőként szolgált.

– Munkálkodásom alatt mintegy ötezer gyereket mozgattunk meg – emlékezett az intézmény alapítója, egykori első számú vezetője. – Azóta közülük néhányan eljutottak a felnőtt világversenyekre és ez máig érezhető jótékony hatást váltott ki a munkánk iránt érdeklődő szülőkből és diákokból, ezzel segítve a toborzást. Nekem nagyon tetszett, hogy az én időmben több sportágban úgynevezett központok alakultak ki, gondolok a jégkorongra, a labdarúgásra, a tornára és az úszásra. Ugyanez sajnos nem történt meg a küzdősportokban, például a birkózásban, a cselgáncsban vagy az ökölvívásban. A közösségépítés terén fontos szerepet töltöttünk be, és akkoriban tettük le a sportiskolák közötti verseny alapjait: amit csak lehetett mértünk és összehasonlítottunk, kategóriánkban pedig többször lettünk elsők és dobogósok, ez a munkánk színvonalát minősítette. Napjainkban is melengeti a szívemet, hogy alakulásunk után kikerülhetetlen tényezője lettünk a megyeszékhely sport­életének és bátran hallattuk is a szavunkat. Természetesen kudarcaink is akadtak, és a hitelességem kedvéért ezeket sem hallgatom el. Fájlaltam, hogy nem tudtuk megtartani a város számára a legtehetségesebb fiataljainkat, akik elmentek, máshol találták meg boldogulásukat, számításukat. Mindent mérlegre téve: életem nagyon szép időszakát töltöttem az MVSI-nél, ahol megadatott nekem, hogy az iskola nulla kilométerkövétől kezdve sokáig bábáskodhassak.

Büszkék a sikereikre

Illyés Miklós 2014-ben ügyvezetőként került a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. élére.

– Nagyon értékes tömegbázist örököltem és az volt az elsődleges célom, hogy az eredménycentrikusság lépjen a munkánk középpontjába – mondta az egykori cselgáncs olimpikonból lett sportvezető. – A nemzetközi szintet a szemünk előtt tartva hangoltuk át a tevékenységünket. Több szakágban is sikerült olyan edzőket alkalmaznunk, akik az adott műfajban országos, sőt a határokon túl egyaránt ismert és elismert szakemberek. Különösen az egyéni sportágak esetében értünk és érünk el pompás eredményeket: tagjaink járják az Európa- és világbajnokságokat, van ifjúsági olimpikonunk. A külföldön aratott helyezéseikre nagyon büszkék vagyunk, akárcsak a magyar bajnokságokon felmutatott produkcióikra. Neveket – például cselgáncsozókat, úszókat – azért nem sorolok, mert nagyon sok sportolót kellene megemlítenem, a lista felsorolása az évzárókon is hosszú perceket vesz igénybe. Kiválóságaink az MVSI létjogosultságának letéteményesei és jelzik, hogy jó úton járunk. Fontos feladatunk a sportágak népszerűsítése és megszerettetése, valamint a tao-s program segítségével a fejlesztések támogatása, kidolgozása.

Az ügyvezető szerint a pénzből soha nincs elegendő, ezért minden forintnak örülnek. Döntéseik közül tévedésként könyvelte el, hogy korábban kiszerveztek néhány sportágat, például a jégkorongot, a kézilabdát, a kosárlabdát, a labdarúgást, s ezek közül amire még lehetőségük volt, visszafordították a folyamatot és működésüket piaci alapokra helyezték.

– Mi a jelenen túl a jövőnek dolgozunk – folytatta Illyés Miklós. – Az MVSI célja nem lehet más, mint az, hogy a maga sajátos eszközeivel járuljon hozzá az elkövetkezendő évek, évtizedek sikereihez mind szakmai, mint infrastrukturális vonalon. Utóbbi jegyében azon is munkálkodunk, hogy legyen egy mai kornak megfelelő tornacsarnokunk, hiszen a torna alapsportág.

