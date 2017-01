Busai Attila az FTC-ből a DVTK-ba igazolt

– Busai Attilát már korábban is szerette volna a DVTK szerződtetni – nyilatkozta Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója. – Személye Horváth Ferenc szerint erősítést jelent a csapat számára, a szerződtetésének pedig én magam is kifejezetten örülök, hiszen az MTK-ban nevelkedett, ezért képzett, több poszton is bevethető labdarúgóról van szó. Több olyan csapatrészben is a segítségünkre lehet, ahol korábban problémáink voltak.

– Nagyon örülök annak, hogy a DVTK-hoz szerződtem – osztotta meg Busai Attila. – Készültem rá, hiszen ez a szerződés egy hosszabb folyamat eredménye volt. Egy éve jött az első megkeresés, majd tavaly nyáron is történt kapcsolatfelvétel, most pedig itt állhatok. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült pontot tenni az ügy végére. Voltak más ajánlataim is, de nem sokat gondolkodtam. Fontos volt, hogy olyan helyre kerüljek, ahol újra futballistának érezhetem magam. Bízom benne, hogy a mérkőzéseinkre nagyon sok szurkoló kilátogat majd és az ő buzdításuk mellett nem is lehet majd kérdés, hogy melyik csapat hagyja el győztesen a pályát. Izgatottan várom már az első tétmeccset.

A Ferencvárosban folytatja Bognár István

Amint arról már beszámoltunk, a 25 esztendős válogatott kerettag, Bognár István a Diósgyőr után a Ferencváros csapatában folytatja a pályafutását.

Bognár István Mezőkövesdről érkezett Diósgyőrbe 2014 nyarán, összesen 67 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.

– Köszönöm a klubnak a lehetőséget, biztos sokan emlékeznek arra, hogy a DVTK Mezőkövesdről két és fél évvel ez előtt kivásárolt, és innen kerültem be a válogatott bő keretébe, amiért örökké hálás leszek – búcsúzott Bognár István a klub hivatalos honlapján. – Köszönöm a szurkolóknak is a rengeteg biztatást és hogy mindig mellettem voltak. Előfordultak az elmúlt években szép és kevésbé sikeres periódusok is, de én csak a szép dolgokra emlékezem. További sok sikert kívánok a Diósgyőrnek!

Névjegy

Vezetéknév: Busai

Keresztnév: Attila

Születési idő: 1989. január 21.

Születési hely: Budapest

Állampolgárság: magyar

Magasság: 188 cm

Poszt: középpályás

Sikerei

U19-es Eb-bronzérmes (2008)

magyar bajnok (FTC, 2015/2016)

Magyar Kupa-győztes (FTC, 2014/2015)

Magyar Kupa-győztes (FTC, 2015/2016)

Ligakupa-győztes (FTC, 2014/2015)

Szuperkupa-győztes (FTC, 2014/2015)

Szuperkupa-győztes (FTC, 2015/2016)

magyar bajnoki ezüstérmes (MTK, 2006/2007)

magyar bajnoki ezüstérmes (FTC, 2014/2015)

Válogatott

Magyarország U17 7/0

Magyarország U19 9/2

Pályafutás

2016/2017 FTC (NB I.) 6/2

2015/2016 FTC (NB I.) 19/2

2014/2015 FTC (NB I.) 22/4

2013/2014 FTC (NB I.) 18/3

2012/2013 Szolnok (NB II. Keleti-csoport) 18/12

2012/2013 FTC (NB I.) 1/0

2011/2012 FTC (NB I.) 7/1

2011/2012 FC Wil 1900 (Svájc, 2. osztály – Challenge Leauge) 9/0

2010/2011 FC Wil 1900 (Svájc, 2. osztály – Challenge League) 22/0

2009/2010 FC Wil 1900 (Svájc, 2. osztály – Challenge League) 11/0

2008/2009 MTK Budapest II (NB II.)

2007/2008 MTK Budapest II (NB III.)

2006/2007 MTK Budapest (NB I.) 1/0 Debütált: 2007. május 25. MTK – Újpest 2-0 (19. perc)

Sándor Károly Labdarúgó Akadémia

Góliát FC

