Büntetők után egy pontot szereztek a DVTK Jegesmedvék

Nagy elánnal vetette bele magát a csatába mind a DVTK, mind a HC, erő, energia, elszántság még volt bőven. A hazaiak harmadában valamivel többet folyt a játék, de többek között Harrisonnak volt egy megugrása, azonban Dudas blokkolta őt lövés közben. Már majdnem 7 perc eltelt az első harmadból, amikor Vas nézte meg magának a bal felsőt, de életerős lökete után elzúgott a pakk Habal ketrece mellett. Kétszer is kellett tornáznia a HC portásának, úgyhogy sorban jegyezték a kísérleteket a Medvék, ez még több is lehetett volna, ha néhány kulcspassz pontosabb. Egyik miskolci játékos elhagyta a fogvédőjét, ez ritka, aztán Harrison szépen tette át a korongot a bal oldalról és Magosi kihasználta a helyzetet (11. perc: 1–0). Egy-két szerelés a kiállítás határát súrolta a HC-nél, amit nem ítéltek meg a bírák, ezért fütyült a hazai közönség egy része, viszont Harrison mehetett a büntetőpadra – kihúzták a hátrányt a piros-fehérek. Pulli eltalálta Magosit, aki némi jégen töltött idő után lekorcsolyázott a kispadra.

© Fotó: Kozma István

A sorok összetételénél feltűnt, hogy a támadó Vincze távozása, és a védő Gőz érkezése miatt Vojtkó bekkből csatárrá ,,vedlett”, akinek így új poszton kellett helytállnia a kapott jégidő alatt. Közben zajlott a játék, a még előnyben lévő Medvék dolgoztatták a kassai négyest, és Habalt is, de eredménytelenül. A sebesség nem csökkent, a pirosak hajtottak a második gólért, Solteszék az egyenlítésért, éppen neki volt helyzete a 27. percben. A 30. percben időt kért Glen Hanlon, mert bennragadt egy sor, Hajósék, pihenni kellett. Somogyi kínálta meg a kassai kapust, a pakk a lepkésben halt el, aztán Vay is bemutatott egy hárítást, aztán még kettőt.

Egyenlítés, hosszabbítás

A harmadik játékrész elején már a korong kihozatalt, az építkezést igyekeztek megzavarni a kassaiak, voltak kísérleteik is, ám Vay továbbra is magabiztos pont volt a Jegesmedvék kapujában. Azért Habal sem állhatott nyugodtan a gólvonal előtt, mert a Macikban benne volt a duplázás. A 45. percben aztán egalizált a HC, Galambos volt jó helyen és a miskolciak hálójába küldte a játékszert (1–1). A 48. perc végén, formás háromszögelést követően ismét betaláltak a vendégek, azonban videózás következett, hogy botról, vagy korcsolyáról ment be a kapuba a pakk – utóbbiról, így nem adták meg a bírók.

© Fotó: Kozma István

Loiseaunak is akadt egy ziccere, kimaradt, ide is, oda is eldőlhetett volna a meccs, ám az is benne volt a találkozóban, hogy hosszabbításba torkollik. 2:32 perccel a vége előtt Gőz kapott 2 percet, időt kért a HC. Kibekkelték a hátrányt a Macik, jöhetett a hosszabbítás. Három a három ellen álltak fel a csapatok, de Crawford kiállítása miatt mindez 3–4-re módosult. Az letelt, miként a hosszabbítás is. A büntetőkben a kassaiak voltak szerencsésebbek (a hatodik sorozatban Nagy lőtte be), így övék lett a két pont, egy pedig a DVTK-é. Vasárnap a HKM Zvolen érkezik a Népkertbe, a találkozó 18 órakor kezdődik.

MI

Jégkorong: jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – HC Kosice (szlovák) 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1) – büntetőkkel

Miskolc, 1320 néző. V.: Novák, Stefik – Smrek, Gajan (szlovákok).

DVTK Jegesmedvék: Vay – Crawford, Kiss D., Pance, Vas, Kulmala – Szirányi, Slovak, Harrison (1), Loiseau, Magosi 1 – Gőz, Milam, Miskolczi, Galanisz, Somogyi – Láda B., Ritó, Hajós, Vojtkó. Vezetőedző: Glen Hanlon.

HC Kosice: Habal – Pretnar, Sedivy, Hascak, Brophey, Nagy L. 1 – McDowell (1), Dudas (1), Spilar, Ignatushkin, Suja – Cizek, Pulli, Vrábel, Galambos 1, Soltes – Zitny, Koch, Klíma, Krajnák, Petrás. Vezetőedző: Roman Símícek.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Glen Hanlon: – A Kassa megnehezítette a dolgunkat. Jó lecke volt a találkozó.

Roman Símícek: – Mindig jó meccseket játszunk a Miskolccal, így volt ez most is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA