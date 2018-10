Büntetőeljárást indítanak a szlovák hatóságok a Berlinből elrabolt vietnami férfi ügyében

A szlovák sajtó által az elmúlt hónapokban kiemelt figyelemmel kísért ügy a tavalyi év nyarára nyúlik vissza, amikor is a német nyomozóhatóságok szerint Berlin belvárosából ismeretlen személyek elraboltak egy Németországban menedékért folyamodott vietnami férfit. A vietnami hatóságok szerint Trinh Xuan Thanh önszántából tért haza, hogy az igazságszolgáltatás elé álljon. A férfit korábban egy vietnami állami építőipari vállalat vezetőjeként tevékenykedett, majd hazaérkezése után korrupcióért kétszeres életfogytiglanra ítélték.

Az ügy állítólagos szlovák száláról még augusztusban jelentetett meg cikket a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német napilap, majd a liberális szlovák Dennik N napilap is. Azt állították, hogy a férfit a szlovák kormány egyik repülőgépén juttatták ki a schengeni övezetből, s a történtekről tudomása volt Robert Kalinák volt belügyminiszternek, aki az idén tavasszal kirobbant belpolitikai válság idején távozott posztjáról. Ezeket az állításokat a pozsonyi szaktárca és a volt belügyminiszter is cáfolta, Kalinák ráadásul saját állítását hazugságvizsgálattal is alátámasztotta.

Az ügy ennek ellenére vissza-visszatérő belpolitikai téma maradt, s a pozsonyi kormányt többször támadta az ellenzék, legutóbb a jelenlegi belügyminiszter, Denisa Saková távozását követelve. Az ügy azután vált ismét felkapott témává, hogy hétfőn a Denník N liberális szlovák lap saját információkra hivatkozva azt állította: tudomásuk van róla, hogy az eset kapcsán indított vizsgálat során két szlovák rendőr azt a vallotta, hogy látta, amint a vietnami férfit a szlovák repülőgép felé vonszolják. Ezeket az információkat eddig nem erősítették meg. Az ügy legújabb mozzanata az, hogy az esettel megbízott ügyész a vizsgálat eddigi eredményeinek összesítése után, büntetőeljárás megindítására tett javaslatot a szlovák nyomozóhatóságnál, személyi szabadság korlátozásának gyanúja miatt.

