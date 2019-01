Büntethető, aki nem jó fényszóróval világít

Az utóbbi években azonban valamiért trend lett a nem megfelelő fényszórók használata, sőt mondhatjuk azt is, hogy sokan valamiért nem kedvelik, és ha lehet nem is használják a tompított fényszórót. Helyette ködlámpáznak, kiegészítő lámpákat, ledszalagokat szerelnek az autóra. A nem megfelelő fényszóró használata azonban balesetveszélyes lehet, mindamellett, hogy akár egy szabálysértési büntetést is összeszedhetünk miattuk. A rendőrség szakemberével vettük végig, milyen fényszórókat és milyen körülmények között érdemes és szabad használni a járműveknél.

A rendőrségi álláspont sem változott: még mindig a látni és látszani a vezérelv. A szabályok sem olyan bonyolultak, bár a tapasztalatok szerint sokakat összezavar, ha egynél több lámpa is van az autón.

Ködlámpát ködben

Manapság már minden autótípusban szériatartozék a ködlámpa, amely valóban a nomen est omen tipikus esete, hiszen azért hívják ködlámpának, mert köd esetén fejti ki optimálisan a hatását, akkor érdemes használni. Ha nincs köd, akkor indokolatlanul használunk egy erős lámpát, ami vakíthatja a szembejövőket, illetve zavarhatja a mögöttünk jövőket. Ahogy Molnár Emil alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője mondja: ilyenkor pedig nem értik, miért akarja megelőzni őket mindenki. Hiába a látszólag egyértelmű helyzet, ugyanis egyre nagyobb „divat” a ködlámpát használni, normális látási viszonyok között is, akár a tompított fényszóró helyett.

– A KRESZ ma már tágabban fogalmaz, mint korábban a ködlámpa kapcsán, csak azt írja, akkor használjuk, ha a látási viszonyok indokolják. Míg korábban lakott területen belül tilos volt használni, addig ez már nincs így. Nyilván a korlátozott látási viszonyok nem azt jelentik, hogy, ha besötétedik, akkor ködlámpát kapcsolok, és azt is tudni kell, hogy a ködlámpát mindig csak a tompított fényszóróval együtt használhatjuk, nem pedig ahelyett – magyarázza az alezredes. Elterjedt az interneten, hogy a rendőrség ezentúl szigorúbban ellenőrzi a ködlámpák használatát, Molnár Emiltől azonban megtudtuk, nem ilyen célzott az ellenőrzés, de tény, hogy a tél elején mindig megtartják a látni és látszani kampányt, amikor a járművek fényszóróit ellenőrzik, de például a sofőrt is: hordja-e a szemüvegét, vagy nem volna-e szüksége rá.

Már nem kötelező

Az autók fejlődése a rendőrséget is változásra kényszerítette, már nem kötelező az izzókészlet az autóban, hiszen a sofőrt sem lehet az út mellett izzócserére kényszeríteni, ugyanis sok autóban csak komolyabb felszereléssel, szerviz háttérrel oldható meg a csere, az egy átlagos műszaki érzékkel rendelkező autóstól nem várható el. Így a rend­őrök nem működő lámpák esetén elsőre csak figyelmeztetnek, igaz, ha ugyanazzal az autóval újra találkoznak már büntetés is jöhet.

– Pedig nagyon veszélyes helyzeteket teremthet, ha nem ég például egyik oldalon a tompított, főleg, ha a helyzetjelző sem. A szembejövő feltételezheti, hogy motorkerékpárt lát, nem számítva rá, mekkora szélességben foglaljuk el az utat. Ugyanakkor a jármű vezetője sem lát jól, ha nincs jobb oldali lámpa, könnyen elüthet például egy gyalogost, mert nem veszi észre – figyelmeztet az osztályvezető.

Nem mindegy a színe

A ködlámpa mellett problémát okoz az is, hogy utólag fel/beszerelt lámpákat, fénycsíkokat, LED-eket használnak némely autókon, általában szintén a tompított fényszóró helyett. Molnár Emil elmondta, nappal, lakott területen kívül is alkalmazható például a menetfény is, vagy egyéb lámpák, ám korlátozott látási viszonyok mellett már semmi sem válthatja ki a tompított fényszórót, azt kell használni. Akinek működőképes a fényszórója, de mégsem használja például sötétedés után, már szabálysértést követ el, amely büntetést von maga után. Ezek az utólag beszerelt lámpák sok esetben szabálytalanok is, és nem felelnek meg az uniós előírásoknak, amit már a közlekedési hatóság ellenőriz. Ugyanakkor a lámpák színe sem mindegy, ezeket a KRESZ szintén meghatározza, a járművön kívül pedig kék fényforrást használni kifejezetten tilos!

Horváth Imre

