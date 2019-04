Buli van, buli volt, buli lesz!

Április 25., csütörtök

22.00 Egyetemi Mulatáska Party a miskolci Rockwell Klubban

Rezidens: Márton boy, sztárvendég: Rostás Szabika

Rostás Szabika, zenész, előadóművész. Elsőnek, 2016-ban robbantott nagyot a Paradicsom című dal mulatós feldolgozásával. Azóta sikere töretlen, feldolgozásokkal és mára már saját dalokkal büszkélkedhet, melyet jómaga és Mátyus Arnold szerez. Ezen dalai a YouTube-on több tíz-százezres megtekintéseket érnek el, és a Trend Listára is rendszerint felkerül. Legismertebb feldolgozásai: Maffia maffia, Nincs már divatban, Paradicsom, Vettem a piacon, Várok rád.

Április 26., péntek

20.00 Varga János (East) Project a miskolci Gárdonyi Parkban

Vendég: Kézdy Luca

Varga János a magyar zenei élet reprezentáns képviselője. Zenei pályája a hetvenes évek elején indult különböző amatőr zenekarokban. ‘73-tól tagja az Angyalok blues-rock együttesnek és a Vági-Ék free jazz zenekarnak, melyekkel 1974-ben lengyelországi turnén vesz részt egyetemi klubokban, majd egy újabb turné alkalmával ‘75-ben a Jazz Nad Odra fesztiválon is vendégszerepelnek. Hazatérve még ebben az évben meg­alapítják az EAST együttest Király István dobossal és Móczán Péter basszusgitárossal (‘75). Zenéjükben ötvöződik az indiai és arab népzene dallamvilága a jazz és a rock lüktetésével, nagyívű improvizációkkal és poliritmikával. Saját formációja a Varga János Project, melynek kiadványai a The Wings of revelation I. (2000), The Wings of revelation II. (2002) CD-k, illetve a Petőfi Csarnokban rögzített The Wings of revelation Live DVD. 2009-ben jelent meg az Elixír című CD, melyben ötvöződik különböző népek zenéje az art rock zenei világával. Legutóbbi albuma egy dupla koncert CD, Szívvel lélekkel címmel jelent meg 2017-ben.

20.00 A Parno Graszt zenekar koncertje a miskolci Helynekemben

A koncert után Video Disco hajnalig.

Parno Graszt roma népzenei együttes Paszabból. A zenekar hiteles cigányzenét játszik. A „parno graszt“ romani fogalom, jelentése „fehér ló“ (a fehér szín a tisztaság jelképe, a ló a szabadságé). A Parno Graszt együttest 1987-ben alapították. Úgy magyarul, mint romani nyelven énekelnek, egy dalban is cserélik a nyelvet, vagy egyszerre énekelnek mindkét nyelven. A falu minden lakosa énekes és táncos is, a zenekar alapfelállása szűken tíz tag, de zenélnek húszan is, a zenekar mellett néha egy tíztagú tán­c­csoport is szerepel. A zenekar a zenei gyökereit a közvetlen környezetben gyűjtötte a szabolcs-szatmári Paszab és környékéről, a zenekar a mai napig itt él, távol a nagyvárosok zajától és gyorsan múló divatjától. Zenéjük így őrizhette meg ősi, eleven karakterét, a zenekar pedig őszinte, közvetlen természetét. A svájci zenei szakfolyóirat, a Vibrations 2005-ben Parno Grasztot a tíz legjobb zenekar közé sorolta. Zenekar: Oláh József (ének, gitár, tambura), Oláh Krisztián (ének, harmonika), Oláh Viktor (ének, gitár, cajon), Oláh Heléna (ének), Horváth Sándor (ének, kanál), Németh István (szájbőgő, kanna).

22.00 Coronita Commando a miskolci Rockwell Klubban

Dj: Daniel Nike, Goldsound, Miamisoul. Rezidens: Rick Sawyer.

A Coronita Magyarország egyik legrégebben és legsikeresebben működő elektronikus zenei partisorozata.

Európa első számú nappali bulija 15 éve töretlen népszerűséggel kerül megrendezésre. Az utóbbi években, a rajongók igényeihez alkalmazkodva elindítottuk a Coronita rendezvények éjszakai változatait, amelyek meteorként csapódtak a partiélet állóvizébe, folyamatos telt házat biztosítva országszerte és a világ több táján a nagyobb létszámokat igényes körülmények között befogadni képes klubokban. A brand művészei folyamatosan megújulva, de a classic gyöngyszemekről sem megfeledkezve, nagy szakértelemmel állítják össze zenei anyagukat az egyes bulik előtt. Munkásságukra jellemző, hogy hazánkban egyedülálló módon megteremtették a Coronita által fémjelzett zenei stílust. A brand méltán vált nemzetközileg is ismertté és elismertté. Coronita törzsközönsége nem szimpla vendégsereg, hanem egy nagy család. A többezres létszámú bulik bensőséges hangulata garancia arra, hogy a család tagjai rendszeresen visszatérnek rendezvényeinkre. Nem vitás hogy az ország leglojálisabb rajongótáborával rendelkezünk. A brand népszerűsége továbbra is megállíthatatlanul növekszik, köszönhetően a folyamatos fejlődésnek és az igények egyre teljes körűbb kiszolgálásának.

Április 27., szombat

20.00 Dorothy lemezbemutató koncert a miskolci Helynekemben

Kiemelt vendég: Magor

A Dorothy a 2011-es év végén, Gyöngyösön alakult magyar, női rockzenekar. A lányok egy városban jártak ugyanabba a hangszerboltba, ahol később megismerkedtek, majd pedig elkezdtek közösen dolgozni. A pörgős, néha kemény, könnyen emészthető, dallamos és lányos – jó értelemben – punk-rock zenekar tagjai: Gere Dorottya (Dodo) – ének, basszusgitár, Blahó Brigitta (Brigi) – gitár, Kovács Klaudia (Klo) – dobok.

20.00 A Tunyó Emlékzenekar koncertje a miskolci Helynekemben

„Tunyogi Péterről emlékezünk, mikor legszebb dalai felcsendülnek. A koncert második felében megtisztel minket Molnár Péter Stula a jelenlétével…”

„A zenekar 2015 novemberében Tunyogi Péter halálának évfordulóján alakult. Egyetlen egy koncert, Tunyogi Péter-emlékest erejéig. Ezen az emlékesten részt vett Tunyó egykori zenésztársa, Zeffer András. Kiválogatva a legszebb dalaival emlékeztünk Tunyóra. 2016 novemberében megismételtük az előző évi emlékestet. Nagyon nagy közönségsikerrel. Kétszer annyi emberrel. Úgyszintén Zeffer András „Zefi”, Tunyó egykori zenésztársával. Először úgy indult, úgy gondoltuk, hogy minden év novemberében megemlékezünk Tunyóról, de a közönségsikert látván és ennek hatására nyáron kaptunk egy meghívást egy fesztiválra, ahova Vikidál Gyulát és a Mobil Mánia egykori énekesét, Molnár Péter Stulát is szeretettel meghívtuk, és együtt emlékeztünk meg Tunyóról sok-sok emberrel együtt, nagy sikerrel. Ez után a koncert után olyan sok meghívást kaptunk, hogy 2017-ben 18 fellépésünk volt. Mi is nagyon meglepődtünk, de jólesett, el kellett gondolkodnunk rajta, hogy hogyan tovább? Közben belépett a zenekarba a Mobil Mánia egykori gitárosa, Csintalan Márk és Kosztin László is.”

Május 4., szombat

20.00 P. Mobil: Aranylakodalom – koncert a miskolci Gárdonyi Parkban

Ötven év házasság a rockzenével. Turnényitó koncert Miskolcon, a zenekar ősrégi törzs­helyén, a Gárdonyi parkban. A nagy visszatérés. Előzenekar 18.30-tól a Radar.

Az aranylakodalom a 2019-ben 50 éves P. Mobil jubileumi buliját takarja. Az 1969-ben megalakult Gesarol együttes az Országos Rendező Iroda nyomására változtatott nevet 1973-ban, azóta P. Mobil néven játszanak, így jön ki az a bizonyos 50 év. A P. Mobil egyébként egy magyar hard rock együttes. Története során számtalan tagcserén és névváltáson ment keresztül, lemezei pedig különféle okok miatt késlekedtek, de az együttes az 1970–1980-as években a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározójává vált. Schuster Lóránt – aki mindvégig megtestesítette a P. Mobil szellemiségét – 1968-ban csatlakozott első zenekarához, a Hausbyrdshöz (mely nevét a ­Yardbirds után kapta). Elmondása szerint eleinte még rendes felszerelésre sem tellett, ezért az együttes tagjai mindent házilag készítettek. Utódjaként 1969-ben létrehozta a Gesarol együttest, s – ahogy magukat nevezték – „a rovarhalál zenészei” már nevükkel is kisebbfajta botrányt kavartak. Schuster megnyerte énekesnek az ekkoriban a Gödöllői Járműjavítóban dolgozó Losó Lászlót, Póta Andrást a dobokhoz, Cziránku Sándort pedig gitározni, ezzel létrejött az első stabilabb zenekari felállás. Színpadi show-jukkal és lendületes zenéjükkel nagy sikereket arattak, de az Országos Rendezvényszervező Iroda akkori igazgatója, Keszler Pál határozott kérésére ezen a néven nem folytathatták tovább. A P. Mobil jele egy kerék, melynek küllőit és abroncsát bakancsok alkotják. Ez jelképezi az „örökmozgót”. A színpadi kellékek közül az egyik legismertebb a „legnagyobb kétforintos”, utalva a Kétforintos dal című slágerre. Az óriási érmén az 1973-as évszám olvasható, amikor a Gesarolból P. Mobil lett. A zenekar hangszerei közül híressé vált az 1984-es Honfoglalás albumhoz készült Magyarország alakú gitár. A hangszerre Sárvári Vilmosnak csupán használati joga volt, később a készítő Turcsák Tibor visszavette tőle. A 2016-os turnéra azonban készült egy új, hasonló kinézetű gitár, amelyen az énekes Baranyi László játszik, valamint Tarnai Dániel számára egy történelmi Magyarország alakú basszusgitár is. Schuster Lóránttól származik a magyar rockrajongók körében elterjedt szállóige: „A rock örök és elpusztíthatatlan!”. Bizonyos mondásaival a szocialista szlogeneket figurázta ki, ilyen például az „Éljen a közönség és a zenekar megbonthatatlan barátsága!”, vagy amikor együttesét úgy konferálja, mint „a munkások, a parasztok és az értelmiségiek kedvenc zenekara”.

21.00 Keep Floyding – Live at Miskolc a Helynekemben

Ezen a kora májusi estén a Pink Floyd híres Live at Pompeii koncertprogramja, a rockos hangvételű programok iránt elkötelezett közönség előtt.

A Keep Floyding Magyarország első számú Pink Floyd tribute zenekara. 1999-es alapítása óta az együttes mindig is feladatának érezte a Floyd zenéjének hiteles és igényes tolmácsolását. Repertoárjuk a közismert dalok mellett mindig tartalmaz ritkán hallott zenei különlegességeket, valamint akár teljes albumokat is. Így előadásra került már általuk teljes egészében a The Wall, a The Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here és az Animals. Emellett minden egyes műsort a helyszín és az alkalom jellegéhez formálva igyekeznek egyedülálló koncertélményként biztosítani. A zenekar 2009 óta tudatosan dolgozik azon, hogy a sikeres klubzenekar imidzsét továbbformálva nemzetközileg is meghatározó Pink Floyd Show-vá váljon a legnagyobb elődök (Australian Pink Floyd Show, Britfloyd) mintájára. Ennek jegyében saját látvány- és hangtechnika/backline kiépítésébe kezdtek. A koncertek színvonalának biztosításáról saját hang- és fénymestereik gondoskodnak. A Keep Floyding zenekar története 1999-re nyúlik vissza, amikor is megalakult, Echoes of Pink Floyd néven. Hamar felfigyelt rájuk a szakma, így már 2000-ben a Petőfi Csarnok nagyszínpadán találták magukat. Ezt követően főképp a budapesti klubéletet színesítették fellépéseik. Sikereik megkoronázásaként önálló est megrendezésére kaptak felkérést a Művészetek Palotájába 2006 tavaszán. Az est során vendégeik voltak Takáts Tamás, Keresztes Ildikó, Felkai Miklós, Török Ádám. 2009-ben komolyabb személyi változások után vették fel a Keep Floyding nevet. Még abban az évben meghívást kaptak egy különleges koncert megrendezésére az épülő 4-es metró Rákóczi téri állomására, 20 méter mélyen, Budapesten. Azóta többször is jártak Németországban (Nürnberg, Köln, Mannheim), emellett itthon is sikeres klubszezonok vannak mögöttük, koncertjeikre az ország távolabbi részeiről is rendszeresen érkeznek látogatók. Legújabb felvételeik alapján előszeretettel emlegetik őket internetszerte a legjobb Pink Floyd tribute zenekarok között. Nem elhanyagolható hírértékkel bír, hogy a zenekar alapítótagja Goldschmidt Gábor, a többszörös Grammy-díjas Kitaro (JAP) koncertgitárosa 2010 óta.

